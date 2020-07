El consum diari d'aquest aliment t'ajudarà a perdre pes i guanyar múscul

Un aliment habitual en la nostra dieta, dels que no sol faltar en un bon plat, està de moda després dels nous descobriments científics relacionats amb l'esport. La patata s'ha consolidat com el complement ideal a qualsevol menú esportiu, segons les últimes investigacions de la revista Nutrients i de les que es fa ressò Men's Health. I és que la patata té una proteïna clau per guanyar múscul i mantenir-lo en el temps. La clau és que ajuda a les persones a desenvolupar aquest múscul que es busca amb els entrenaments i també ajuda a perdre pes. Aquesta proteïna té a més nombrosos beneficis per a la salut.

La patata, a més de les seves infinites possibilitats de preparació, com a aliment principal o com a acompanyant en diferents plats, constitueix un excel·lent aportació nutricional. Per aprofitar els seus beneficis en una dieta per aprimar-se, haurem de tenir en compte algunes claus.



Rostides, cuites o fregides?

La patata és un dels aliments amb més capacitat per saciar la fam. Això no hauria de ser l'objectiu únic d'una dieta, però sí que pot ajudar de forma puntual. Això sí, en aquest cas es tractaria de la patates cuites o rostides i no de les fregides.

Les primeres constitueixen, sobretot, una aportació de carbohidrats, mentre que amb les segones els valors calòrics es multipliquen. La seva capacitat saciant resulta, per exemple, més gran que un nivell equivalent de calories de pa blanc.

Una de les claus és el midó que contenen. Aquest ocupa espai en el tracte digestiu i alenteix la digestió, aconseguint que aquesta sensació de sacietat duri més temps.



Font de fibra

Les patates també són una bona font de fibra, el que ajuda a un bon trànsit intestinal. Amb pell, aquestes propietats s'incrementen.



Rica en potassi

Aquest aliment també és ric en potassi. De fet, encara que a molts els pugui sorprendre, ho és en major mesura que el plàtan. Igualment, la patata també vitamina C i vitamines del grup B.



Dietes lliures de gluten

La patata, així mateix, és un aliment essencial per als que han de seguir una dieta lliure de gluten. La seva aportació de carbohidrats fa que pugui substituir en una dieta equilibrada al pa, la pasta i altres aliments derivats de cereals.

La pell

Alguns estudis que s'han centrat en les propietats de la pell han trobat que aquesta pot influir en el metabolisme, afeblint la resistència a la insulina. Així, s'activaria una mena d'interruptor que permetria cremar la glucosa dificultant la seva transformació en greix, el que ajudaria a les dietes per aprimar.

Una dieta rica i variada

Un estudi del British Medical Journal va apuntar que el consum de quatre o més racions de patates a la setmana ja siguin rostides, cuites, fregides o com a puré, s'associava a un major risc de pressió arterial alta, pel que el seu consum haurà d'encaixar dins d'una dieta rica i variada, que permeti combinar, per exemple, amb les verdures.