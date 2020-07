Tenim més de 6 mil pensaments al dia

Científics de la Universitat de Queen han desenvolupat una forma mai vista de detectar quan acaba un pensament i en comença un altre. D'aquesta manera, calculen que en mitjana un ésser humà registra 6.200 pensaments cada dia.

El mètode per a quantificar els pensaments, desenvolupat pel Dr. Jordan Poppenk i l'estudiant de postgrau Julie Tseng, consistix en la identificació d'uns marcadors que permeten aïllar els cicles de pensaments, o sigui, els moments en els quals una persona insistix en una mateixa idea. Segons expliquen els investigadors en un comunicat de premsa, aquests marcadors són com a "cucs de pensament": registres o patrons d'activitat cerebral que s'activen quan la persona inicia un nou pensament.

El mètode ideat pels experts de la Universitat de Queen identifica el moment exacte de la creació d'aquests "cucs" i així permet conéixer la quantitat i durada de cada pensament en el cervell.

Gràcies a aquest desenvolupament, ara serà possible seguir un mètode concret per mesurar els pensaments que té una persona en un període determinat o, per exemple, en ser condicionada per un estímul específic. Encara que en les últimes dues dècades les neurociències han aconseguit importants avanços per entendre el pensament humà a partir d'imatges cerebrals, el nou mètode de mesurament dels pensaments podria propiciar grans progressos en algunes especialitats.



Arribant a la caixa negra del cervell

Per exemple, els autors de l'estudi sostenen que aconseguint mesurar els pensaments serà possible determinar aspectes de la personalitat d'una forma inèdita. Fins ara, conéixer l'activitat pensant ha consistit únicament en el testimoniatge dels participants en una investigació, un mètode que pot resultar poc fiable en dependre de la subjectivitat de cada persona.

Ara, i amb l'auxili del mètode de mesurament desenvolupat al Canadà, podran encarar-se noves investigacions sobre el pensament que permeten desentranyar els misteris de la denominada "caixa negra" del cervell en repòs. La caixa negra del cervell és una espècie d'"execució en segon pla" que realitza la ment de forma subterrània, al mateix temps que realitza sobre la superfície una activitat rutinària o quotidiana. És el cas dels pensaments que podem tenir en somiar " desperts" mentre mirem cap a l'horitzó per una finestra.

Aquesta metodologia per mesurar els pensaments farà factible, a més, que els experts puguin estudiar les variacions de les dinàmiques cognitives durant els diferents cicles de la vida, així com aprofundir en patologies i malalties sobre les quals s'estan buscant alternatives terapèutiques. També es podran determinar qualitats de les persones a partir de la identificació de la quantitat de pensaments, el seu ritme i la velocitat a la qual es presenten en el cervell.



Referència

