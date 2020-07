Salut alerta que el confinament empitjora la salut mental i augmenta el sedentarisme

El Departament de Salut ha alertat aquest dijous que el confinament empitjora la salut mental i augmenta el sedentarisme. És una de les conclusions del 'Qüestionari de salut en temps de confinament pel coronavirus" que l'Agència de Salut Pública, ESADE i IDIAP Jordi Gol han fet a 37.810 persones. L'enquesta indica que el percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre vegades més gran que abans del confinament, i que la que refereix símptomes de depressió i malestar emocional s'ha triplicat. També es triplica el consum d'hipnosedants prescrits, i el de no prescrits augmenta 10 vegades. La població entre 16 i 44 anys és el grup més afectat, amb el doble de simptomatologia de depressió, ansietat i malestar emocional.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha insistit en la necessitat d'evitar un nou confinament, ja que és un tractament "molt agressiu". "L'hem d'evitar per moltes raons, però també per la nostra salut", ha afirmat davant els resultats d'aquest estudi. "El confinament és el tractament per no contagiar-se, però només hi hem d'arribar quan tinguem problemes assistencials importants", ha indicat.



Depressió, ansietat i malestar emocional

Segons es desprèn de l'estudi, i en referència a la depressió, moderada o alta, un 22,8% de les persones enquestades manifesta haver-ne tingut símptomes, una xifra que triplica la prevalença del 7,6% publicada a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2018.

Pel què fa a l'ansietat, un 26,9% n'ha tingut símptomes. Aquest xifra és fins a quatre vegades superior a la prevalença d'ansietat crònica observada per Catalunya en l'enquesta de Salut d'Espanya (ENSE) de l'any 2017.

I també es triplica la simptomatologia de malestar emocional, amb un 74,8% durant el confinament respecte el 26,2% obtingut amb la mateixa escala en l'ESCA del 2018.

Aquests resultats, afirmen els responsables del qüestionari, es poden relacionar amb l'increment d'ús d'hipnosedants (tranquil·litzants, sedants i/o somnífers) en els darrers 30 dies. Un 17,7% de la població refereix haver-ne fet ús amb recepta mèdica (un percentatge tres vegades superior al 5,9% obtingut a l'enquesta EDADES de 2017) i fins a un 6,5% de la població refereix haver-ne consumit sense recepta mèdica (10 vegades més que el 0,6% obtingut a la mateixa enquesta de 2017).

Altres conclusions de l'informe són que s'ha reduït "de forma significativa" la població que fuma cànnabis (de l'11,9% a l'EDADES 2017 al 3,7%), que la prevalença de consum de risc d'alcohol augmenta (de 8,6 a 9,1%) i que el percentatge de persones que fumen disminueix del 25,6% al 23%, tot i que el 40% de les persones que ja fumaven abans del confinament, declaren haver fumat més.



Dues hores més asseguts cada dia

El qüestionari també permet concloure els seus responsables que el sedentarisme ha augmentat en un 15%, i que puja dues hores la mitjana d'estona que es passa assegut, de 5 a 7,1. Durant el període de confinament, l'enquesta mostra que el 50,2% de la població ha estat asseguda més de 6 hores al dia. Abans del confinament era el 35,3%.

L'activitat física també ha disminuït durant la crisi de la pandèmia si comparem el 34,8% de persones que manifesten tenir un nivell baix d'activitat física amb el 17,9% observat en l'ESCA del 2018. Aquesta disminució és similar tant en homes com en dones com entre els diferents grups d'edat.

37.810 persones residents a Catalunya de més de 15 anys van respondre l'enquesta en línia entre el 21 d'abril i el 20 de maig. El 74% eren dones, el 57,3% tenien estudis universitaris i un 60,9% estaven actius laboralment.

Salut afirma que els resultats de l'enquesta confirmen que la mesura de confinament, tot i ser molt efectiva per a la protecció davant el contagi, té un cost "elevat" per a la salut mental de les persones, a banda del social i l'econòmic.