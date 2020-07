Herbes aromàtiques, un ingredient essencial de la dieta mediterrània

Nutrició

Menta, orenga, julivert, farigola? les herbes aromàtiques són molt utilitzades a la cuina per donar aroma i gust als menjars, i alhora contribueixen a reduir l'ús de la sal.

Les herbes aromàtiques són ingredients bàsics en moltes receptes de la dieta mediterrània, igual que les espècies. El seu valor nutricional es troba en la gran varietat de compostos actius que contenen, la majoria amb alta capacitat antioxidant. «Podrien tenir un paper en la prevenció de malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars, encara que no hi ha estudis concloents que estableixen una relació causa-efecte», remarca la nutricionista Laura González.



La menta

La menta és una herba d'aroma intensa i fresca. Les fulles i tiges tendres de la planta s'utilitzen com a condiment i és on es concentren els seus olis essencials, rics en fitoquímics. La menta es fa servir per aromatitzar plats, begudes i infusions.



L'orenga

Les fulles i flors seques de l'orenga s'usen per aromatitzar receptes de pasta, pizza o algunes salses com la bolonyesa. A més, marida molt bé amb guisats i rostits de carns i peixos.



El julivert

Les fulles del julivert es fan servir molt en els plats de la cuina mediterrània, tant per l'aroma com pel color verd que dona a les receptes. En molts casos, s'acompanya d'all. És clau per aromatitzar guisats, brous, adobs i salses. Marida amb gairebé qualsevol aliment, però ho fa especialment amb els arrossos i els peixos, així com també amb algunes salses, com la de tomàquet.



Altres herbes

Altres herbes aromàtiques molt utilitzades són per exemple l'alfàbrega, amb una aroma intensa i fresca mentolada i amb un cert sabor amarg. S'utilitza per a plats de pasta i amanides. Una altra herba és la farigola: en fulles fresques o seques es va servir sobretot per a rostits com el xai i també per aromatitzar escabetxos, adobs, peixos i salses. Cal destacar també el fonoll, amb una aroma intensa que recorda la regalèssia i l'anís; i les fulles de llorer.