Entrevista



El doctor Jordi Forés és metge especialista en medicina integrativa, amb una llarga experiència des que va inaugurar el seu primer centre a Manresa l'any 1994. Posteriorment va obrir dues noves consultes, a Barcelona i a Andorra.



Com definiria la medicina integrativa?

És la que tracta el pacient d'una manera integral. Valorem la persona amb els problemes físics que té, però també el seu estat anímic, emocional, la seva nutrició, el seu historial de patologies i el de la seva família directa. Tot això es complementa amb les proves mèdiques necessàries per fer un bon diagnòstic de la causa de la malaltia, i no tractem només el símptoma puntual pel qual el pacient ve a la consulta. A partir d'aquí podem oferir un tractament adequat i resolutiu, integrant la medicina convencional i la complementària amb tot el criteri i rigor que ens ofereix la medicina integrativa.

Vol dir que no tracta només amb teràpies complementàries?

Sempre que puc intento donar solucions tan naturals com sigui possible, si es poden tenir resultats iguals o millors que amb un tractament convencional. En cas que la millor solució sigui fer un tractament convencional, com a metge ho exposo al pacient i actuem en conseqüència. El més important és fer un diagnòstic que trobi la causa del patiment de la persona que ve a la consulta, i oferir-li el millor tractament amb els mínims efectes secundaris possibles. Moltes vegades hem de modificar els hàbits alimentaris i millorar l'estat d'ànim, que sovint és el responsable de mantenir moltes malalties físiques. L'alimentació i l'estat emocional són clau per estar bé de salut.

Sempre que pot prioritza el tractament amb medicina complementària. Dona resultats?

Molt bons resultats. Sempre que puc, després d'un bon diagnòstic integratiu, faig només teràpies complementàries. Però moltes vegades els pacients que venen ja estan prenent un tractament convencional, i no sempre es pot retirar aquesta medicació. En alguns casos es pot complementar per millorar la salut del pacient. I en altres casos no hi ha més opció que fer un tractament convencional, i com a metge el faig. L' important és valorar totes les possibilitats terapèutiques per oferir el millor, amb el bon criteri i professionalitat que ens avalen 29 anys exercint la professió.

Molts metges no estan d'acord amb la medicina complementària...

En soc conscient. I per molts debats que fes quan era president de l'Asociación médica española de homeopatía y bioterapia, mai no arribàvem a un acord. Però també som molts metges a tot l'Estat espanyol i a Europa que practiquem amb rigorositat i professionalitat la medicina integrativa i amb molt bons resultats.

Quins tipus de medicines complementàries utilitza en el seu centre i per a què serveixen?

D'una banda, utilitzem la medicina ortomolecular, que es basa en l'ús de vitamines, minerals, enzims i plantes per aconseguir un equilibri metabòlic i estructural en l'organisme. Persones amb problemes metabòlics com ara colesterol alt, problemes inicials de diabetis, alteracions digestives com gastritis, inflor abdominal o restrenyiment es beneficien molt del tractament ortomolecular. També funciona molt bé en trastorns emocionals com ansietat o depressió.

Una altra tècnica és la hipertèrmia profunda, que s'aplica a través d'uns elèctrodes sobre les afectacions articulars i musculars. La radiofreqüència disminueix el dolor i millora la mobilitat de la zona tractada. Tractem sobretot artrosis i lesions articulars. També és apropiada per a abans i després de la radioteràpia, recuperació postquirúrgica amb relació a les cicatrius, i intervencions de cirurgia estètica.

Un altre tipus de medicina és l'homeopàtica, que tanta controvèrsia ha generat des que em vaig especialitzar el 1991, però que des d'aleshores practico amb molt bons resultats principalment en nens amb problemes de pell, infeccions com otitis, angines, bronquitis, i al·lèrgies, sobretot asma bronquial.

I d'altra banda cal parlar de la nutrició, que sovint és la medicina més oblidada i que moltes vegades és la que ens aporta millors resultats. Ja ho deia Hipòcrates: «que l'aliment sigui la teva medecina». Es tracta de fer un bon estudi de l'alimentació per donar les pautes adequades i aconseguir una alimentació i nutrició excel·lents, deixant de banda els aliments ultraprocessats.

De fet, vostè ha escrit dos llibres sobre nutrició. És clau per a la nostra vida?

La nutrició és un pilar important de la medicina integrativa. És cert que costa molt fer canviar els hàbits alimentaris de la gent, però fer petits canvis a la nostra dieta ja ens aporta grans beneficis. Va haver-hi una època que intentava convèncer de fer un gir cap a l'alimentació vegetariana, i les persones que ho feien milloraven exponencialment la seva salut, però eren molt poques les que ho aconseguien fer. Per això em vaig adonar que en el moment que vivim, envoltats de fast food, menjar precuinat, sucres, excessos de proteïna animal, arrebossats... era millor fer petits canvis per assolir grans victòries per a la salut.

Personalment, estic molt orgullós del darrer llibre que vaig escriure, Tu ahorras, ganamos todos, per la lluita contra la pobresa infantil. Tracta de recuperar el sentit comú, d'una tradicional i bona alimentació, que molts hem oblidat en el dia a dia, donant consells pràctics i fàcils. Aquesta bonica història del llibre la va iniciar sor Lucía Caram, que em va proposar el projecte d'un llibre solidari i que va representar el tret de sortida de moltes altres accions que han permès ajudar moltes persones sense recursos i donar-los l'esperança d'un món millor.

En aquests moments que vivim, amb la covid-19, quins consells ens pot donar des de la visió de la medicina integrativa?

Hem d'aconseguir mantenir un bon sistema immunològic i això passa per una bona alimentació, rica en verdures, proteïnes de bona qualitat, fruits secs, fruita. Hem d'intentar fugir dels excessos de l'alcohol, sucres de qualsevol tipus,etc. És a dir, fer l'esforç de seguir una alimentació equilibrada i ben estructurada. També hem de procurar tenir una bona estabilitat emocional, sense caure en el desànim, en la por o en la desídia. Ho podem aconseguir amb l'ajuda de l'esport i de fer activitats que ens il·lusionin, d'estar informats però mai sobreinformats.

Aquests mesos, he estat en contacte amb tots els meus pacients, els he trucat per saber les seves necessitats, i en funció de la particularitat de cadascú treballàvem un aspecte o diversos per aconseguir estar el millor possible malgrat les circumstàncies. No hi ha un tractament estàndard que serveixi per a tothom, però en tot cas la part emocional i la part immunològica són les que hem procurat tenir més ben cobertes per anar passant aquesta pandèmia.