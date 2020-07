Menjar saludable per millorar l'estil de vida

Les dietes miracle o les dietes exprés per perdre quilos amb rapidesa són eficaces? La dietista i nutricionista del centre l'Arrel de Manresa, Tania González, ho té clar: «no milloren l'estat de salut ni serveixen per adoptar uns hàbits de vida saludable». Per això, el més assenyat «és canviar d'hàbits i apostar per una bona alimentació per millorar l'estil de vida». Aprendre a menjar bé, «reeducar a nivell nutricional». Aquest és el repte, «més que no pas obsessionar-se pels quilos que marqui la bàscula», remarca Tania González. L'important és seguir uns hàbits saludables que incloguin menjar més aliments d'origen vegetal, menys d'origen animal, i deixar de banda els aliments ultraprocessats. Menjar saludable comporta molts beneficis: «pots reduir l'ansietat, dormir més bé, deixar de sentir-te inflat...», assegura Tania González. En aquest sentit, és clau fer valoracions personals i adaptar els plans d'alimentació a cada cas.