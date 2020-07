Més de trenta professionals de la salut obtenen les beques d'Assistència Sanitària

Tot i la situació excepcional per la crisi sanitària i les mesures per garantir que tothom qui hi tingués interès pogués fer la seva sol·licitud en el termini establert, aquest curs 2019-20 s'ha igualat el rècord de candidatures de l'any anterior i 458 estudiants s'han presentat al Programa de Beques d'Assistència Sanitària.

En la seva dotzena edició, com a resultat del procés de selecció s'han concedit ajuts per valor de 30.383 euros a 32 estudiants de màsters o postgraus de l'àmbit de la salut. El programa es destina íntegrament a la capacitació contínua de metges, infermeres i altres professionals de la Salut perquè, amb la seva qualificació, contribueixin a la millora del conjunt del sistema sanitari.

Els recursos que s'han destinat al programa sumen prop de 350.000 euros acumulats des del curs 2008-09, quan es va crear. Enguany, les beques recauen en professionals de perfils diversos, amb clar predomini de la infermeria, com a reconeixement a la importància d'una figura clau en la labor assistencial que, tot i així, sovint no rep l'atenció que hauria de tenir. Les ciències biomèdiques i la psicologia concentren també un bon nombre d'estudiants en cada cas, seguides de medicina, odontologia i educació o treball social. Representants de farmàcia i fisioteràpia completen la llista.

Els màsters i postgraus que en aquesta última promoció destaquen més són molt variats. Com en altres edicions, la infermeria d'urgències hospitalàries i la de cures al malalt crític són les especialitats amb més demanda. Atenció primària, salut pública, cronicitat o pediatria també despunten. La resta d'estudiants posen el focus en àrees diverses, com l'oncologia mèdica, la qualitat assistencial o les cures pal·liatives, entre d'altres.

Promoció del coneixement

Una participació tan nombrosa en el programa demostra l'encert d'Assistència Sanitària en detectar la necessitat d'impulsar l'actualització de coneixements dels professionals de la salut, sobretot en un context com l'actual. Amb l'emergència del coronavirus, la necessitat de fomentar la millora contínua s'ha fet més palesa encara, ja que la recerca avança de forma accelerada i cal que les persones que apliquen els nous tractaments, fàrmacs i teràpies estiguin actualitzades amb els últims avenços.

La comunitat universitària i entitats com els col·legis professionals demanen el reconeixement a la importància de la seva tasca i posen en valor iniciatives d'aquest tipus, que impliquen tots els agents que, en aquest cas concret, vetllen per la salut de les persones. Com a entitat formada per metges, Assistència Sanitària va assumir la seva part de responsabilitat el 2008 i, des d'aleshores, aporta el seu gra de sorra a la millora del conjunt del sistema sanitari català, que en última instància reverteix en una atenció de més qualitat als seus pacients.

Des de la creació del Programa de Beques Assistència Sanitària per a professionals de la salut s'han rebut 2.945 sol·licituds i s'han lliurat 369 beques.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

?Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.