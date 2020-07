El pla de la covid busca l'equilibri entre control del virus i activitat socioeconòmica

Coronavirus

El pla de control de la covid-19 a Catalunya estableix com a gran objectiu «disminuir la transmissió del virus i trencar les cadenes de contagi, amb el màxim respecte cap a la recuperació de les dinàmiques» econòmiques, socials i culturals. En la presentació del pla, la consellera de Salut, Alba Vergés, va insistir que es tracta de buscar un «equilibri» entre controlar la covid-19 i l'activitat dels diferents sectors, en una estratègia que es concep per a uns dos anys, mentre no hi hagi una vacuna o tractaments eficaços que posin fi a la pandèmia. El pla defineix sis nivells de control epidemiològic, que porten associats mesures i restriccions, amb la idea que s'apliquin a diferents realitats ter-ritorials, com barris o comarques.

El pla s'ha presentat aquesta setmana i defineix l'estratègia per controlar la pandèmia a Catalu-nya els propers mesos, i ordena les eines que s'han començat a aplicar les darreres setmanes o dies, amb algunes novetats. El pla deixa clar que és una «crisi activa, llarga i complexa» que té «dimensions sanitàries però també psicològiques, socials i econòmiques» i que, si bé el virus condiciona la vida i les relacions, s'ha d'aprendre a «conviure-hi amb seguretat».

El document es basa en deu indicadors que pretenen fer una fotografia acurada de la realitat epidèmica a Catalunya. N'hi ha de tres tipus: de vigilància epidemiològica, com la incidència acumulada a 7 i 14 dies per 100.000 habitants, la taxa de reproducció efectiva o la tendència del risc de rebrot; de diagnòstic i seguiment de contagis, com la taxa de PCR realitzades o el nombre de contactes identificats per cada nou cas; i de pressió assistencial, com els casos atesos a l'atenció primària, les hospitalitzacions i els ingressos a les UCI. Aquests indicadors s'analitzen de forma integrada i s'han de mirar en el seu conjunt per entendre la realitat de la pandèmia i les mesures que s'apliquen per controlar-la, va indicar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.



Nivells de control

L'estratègia defineix sis nivells de control epidemiològic, que graduen l'impacte de la pandèmia: nivell 0 (color verd, per fer-ho més didàctic) significa que no se n'han registrat casos durant almenys 14 dies. Nivell 1 (color blanc), casos esporàdics vinculats a casos importats. Nivell 2 (color groc), brots controlats o casos esporàdics limitats. Nivell 3 (color carbassa), brots complexos o transmissió comunitària sense impacte assistencial hospitalari rellevant. Nivell 4 (color vermell), transmissió comunitària no controlada amb impacte assistencial rellevant. I nivell 5 (color negre), transmissió comunitària no controlada amb risc de superació de capacitats assistencials instal·lades.

En aquests moments, el Segrià es troba des de fa dies en en el nivell 4 i Barcelona i part de l'àrea metropolitana en el nivell 3. El nivell 5 representa la situació que vam viure els mesos de març i abril a Catalunya, i responsables polítics i societat han d'evitar tornar a arribar-hi.

Més enllà de les mesures elementals com la distància física, l'ús de la mascareta i la higiene de mans, els nivells de control porten associades diferents mesures i restriccions. Per posar alguns exemples, la proposta de restriccions en les interaccions socials van associades a partir del nivell 3; les restriccions de mobilitat, als nivells 4 i 5; i la proposta de mesures en l'àmbit de l'educació, també en els dos darrers nivells.

La progressió entre els nivells de control està determinada per l'impacte de la pandèmia en els àmbits de vigilància epidemiològica i de repercussió assistencial. Per tant, els nivells de control no són estàtics i s'apliquen en diferents nivells territorials, segons l'impacte.