Aquest és un dels factors que indica un major risc de desenvolupar Alzheimer en dones

Investigadors del Barcelona?eta Brain Research Center (BBRC) - l'institut de recerca de la Fundació Pasqual Maragall- han detectat que la proximitat a l'edat en què els pares van començar a tenir símptomes de l'Alzheimer està relacionada en les dones amb una major acumulació de la proteïna beta amiloide, una de les lesions característiques de la malaltia. L'estudi, publicat a la revista 'Neurology', va tenir 290 participants sense alteracions cognitives (63% dones, 37% homes), procedents de l'Estudi Alfa, una de les majors infraestructures de recerca del món per prevenir l'Alzheimer. La majoria dels participants són descendents de persones amb la malaltia. L'estudi també apunta que haver patit ansietat o depressió pot ser un factor de risc.

Els participants a l'estudi, d'edats compreses entre els 45 i 75 anys, van realitzar una sèrie de qüestionaris clínics, proves cognitives, una punció lumbar, una ressonància magnètica i una tomografia per emissió de positrons. Totes aquestes proves es van efectuar per confirmar si la proximitat a l'edat parental d'inici dels símptomes de la malaltia d'Alzheimer estava associada amb una major càrrega de la proteïna beta amiloide i amb altres biomarcadors de dany neural i per avaluar el paper de factors de risc no modificables, com l'edat, el sexe i la genètica, i factors que es poden considerar modificables, com els anys d'escolarització i la salut mental i vascular.

L'acumulació de la proteïna beta amiloide pot començar a desenvolupar-se fins vint anys abans de l'inici dels símptomes clínics de la malaltia. La presència de plaques d'aquesta proteïna al cervell incrementa de forma exponencial el risc de patir deteriorament cognitiu i, per tant, d'entrar a la fase clínica de la malaltia d'Alzheimer. No obstant això, hi ha persones que tot i tenir aquestes plaques, mai en desenvoluparan símptomes.

Els resultats de l'estudi indiquen, de forma grupal, que els participants que presentaven una major acumulació de la proteïna beta amiloide eren les dones de més de 60 anys i que estaven a una proximitat d'entre 7 i 8 anys abans de l'edat en què algun dels seus pares va començar a manifestar problemes cognitius. En el cas de tenir dos progenitors afectats, l'acumulació de la proteïna era encara més elevada. A més, aquests efectes eren independents de si les participants eren portadores o no del genotip APOE-?4, que també incrementa el risc de desenvolupar la malaltia.

La investigadora principal de l'estudi, la doctora Eider Arenaza-Urquijo, afirma que l'edat parental d'inici dels símptomes de l'Alzheimer és "una variable senzilla de recollir que pot ser molt útil de cara a enriquir els assajos clínics de prevenció, ja que conjuntament amb altres mesures, es podran seleccionar a persones que tinguin un major risc de desenvolupar la malaltia". "Podríem ser capaços de detectar abans l'acumulació de la patologia amiloide en les dones que presenten aquest i altres factors de risc de la malaltia perquè es beneficiïn de programes de prevenció", afegeix. Els resultats de l'estudi indiquen un efecte grupal i no poden individualitzar-se, ja que hi ha altres factors de risc implicats en la malaltia.



L'ansietat i la depressió, un altre factor de risc

Amb referència al paper dels factors de risc modificables, l'equip del BBRC sí que va trobar una associació destacada. A mesura que els participants tenien més edat i sense distinció per sexe, els que tenien història d'ansietat o depressió presentaven un menor volum de l'hipocamp, que és una de les àrees cerebrals que primer s'atrofien a la malaltia d'Alzheimer.

Segons l'autora principal de l'estudi, aquest resultat suggereix que "l'ansietat i la depressió podrien disminuir la resiliència cerebral". "Tenir cura de la salut mental és especialment important en persones amb història familiar d'Alzheimer", observa. Aquesta troballa va en la línia d'estudis recents de salut mental i Alzheimer, en què també ha participat la doctora Arenaza-Urquijo i que apunten al fet que el pensament negatiu i l'estrès també poden augmentar el risc de desenvolupar la malaltia.



Cap a una detecció personalitzada del risc de l'Alzheimer

El director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer del BBRC, el doctor José Luis Molinuevo, destaca que aquest treball "ens aporta nova informació a afegir a la història familiar per identificar amb major exactitud les persones que poden tenir més risc de desenvolupar l'Alzheimer". "El futur passa pel desenvolupament de programes de prevenció personalitzada a través de la detecció dels factors de risc de la malaltia que presenta cada persona, per proposar estratègies de prevenció individualitzades i millorar la selecció de candidats per assajos clínics de prevenció de l'Alzheimer", indica.

L'estudi ha comptat amb la participació d'investigadors de la Universitat de Goteborg, del University College London, i amb la col·laboració del CIBER de Fragilitat i Envelliment Saludable, i el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina. L'estudi té el suport de la Fundació La Caixa.