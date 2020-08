Un 8% de les proves PCR que es realitzen a Catalunya tenen un resultat positiu

Josep Maria Argimon, el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ha fet una valoració general de la situació epidemiològica actual: "ens trobem en una situació d'estabilitat amb tendència a la baixa des de fa uns quants dies. Quant a la taxa d'incidència també està estable i la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) es manté a 1". Argimon també ha recordat la importància de seguir amb les mesures de responsabilitat, protecció i prevenció, la "vacuna" del rentat de mans, la mascareta i la distància. El secretari de Salut Pública ha volgut insistir avui en què "per aconseguir més casos hem anat a buscar-los fent més proves", ha afegit. En aquesta línia, "és molt important mirar la taxa d'infecció però també com estem buscant. Quan busquem trobarem. No es pot mirar aïlladament". Actualment, el 8 % de les proves PCR que es realitzen a Catalunya tenen una resultat positiu.

Per això ja ha anunciat que, la setmana vinent, es continuaran fent més cribratges massius en la línia dels que ja han començat entre ahir i avui a Ripollet i Sabadell i, demà, a Terrassa. "Monitorem l'evolució a tot Catalunya i mirem el perquè dels increments o variacions setmana a setmana", ha puntualitzat Argimon. Per la seva banda, Jacobo Mendioroz, coordinador de la Unitat de Seguiment de la COVID a Catalunya, també ha explicat una acció intensiva de cribratge dut a terme avui a Torregrossa, Pla d'Urgell, on "hi ha una quinzena de casos però, en tractar-se d'una localitat petita, vigilància epidemiològica ha cregut oportú fer-ho".

Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut, ha assenyalat com l'objectiu és "procurar que la malaltia causada per la COVID-19 afecti el mínim possible a la resta d'activitat i malalties de la nostra societat. Cal continuar mantenint l'activitat no COVID i COVID".

Comella ha exposat la situació de les dades assistencials amb un especial èmfasi en els professionals de l'atenció primària, ja que estan rebent la major pressió assistencial al tenir una gran tasca d'identificació de casos. S'ha destacat com en la darrera setmana, el nivell de casos sospitosos i PCR positives decreix fins als 14.019 i 1.757 respectivament. També s'ha anunciat com el Servei Català de la Salut està treballant perquè en els mesos vinents es reforci aquest col·lectiu amb perfils de l'àmbit de la psicologia, treball social o la nutrició per així garantir la millor resposta possible davant una possible segona onada a la tardor.

En l'atenció hospitalària, "la tendència en els llits de crítics és malauradament a l'alça", destaca el director del CatSalut. La tendència de l'atenció a urgències també és creixent. Aproximadament un 80% dels positius de la darrera setmana són perfils de menys risc. "La infecció corre més entre gent jove i pot acabar impactant entre persones de major risc. Hem de ser capaços de reforçar el mecanisme de prevenció i els consells de les autoritats sanitàries", ha exposat Comella. Durant la primera fase de la pandèmia (entre l'1 i el 31 de març), el percentatge de casos entre 10 i 29 anys era només d'un 6%. En canvi, per aquest mateix grup d'edat al juliol (entre l'1 i el 23 de juliol), aquest percentatge s'eleva al 26 %.

El director ha finalitzat la seva intervenció destacant l'augment del 20% de Gestors COVID la darrera setmana i mostrant quin és el punt de situació de les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques en el conjunt del país. També ha destacat com els pròxims 6 mesos es presenten "complicats" i ha demanat empatia pels professionals sanitaris, que tornen a tenir una sobrecàrrega de feina important, i ha agraït el gran esforç i treball que està fent la ciutadania.