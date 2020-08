Trucs per aconseguir millorar la immunitat davant la Covid-19

La Covid-19 és la malaltia per excel·lència de l'any i qui sap si de la dècada, acumula milers de morts arreu del món i sembla que la vacuna encara tardarà en arribar. Per això, el farmacèutic Cristòfol Talaverón, propietari de la Farmàcia Planas de Manresa, us explica alguns dels trucs per aconseguir millorar la immunitat i fer front a la Covid-19.

El descans sempre s'ha relacionat amb la millora del nostre sistema immunològic i en aquest cas no serà pas diferent, per això un d'aquests trucs és dormir les hores necessàries perquè així el nostre organisme pugui desenvolupar les defenses necessàries per aturar el virus.

Un altre dels factors que s'ha convertit en un tòpic que recomana qualsevol expert és l'alimentació. Tots els aliments que ingerim ens poden ajudar a rendir millor en el nostre dia a dia i també a aturar les malalties, per això, hi ha un grup en concret de micronutrients que són fonamentals per fer front a la Covid-19.

I aquestes són només algunes de les premisses que Cristòfol Talaverón us explica en aquest vídeo, doneu-hi un cop d'ull!