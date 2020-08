Investigadors apunten que persones amb alt nivell de sucre en sang tenen més risc per la covid

Imatge recurs d'una persona duent a terme una extracció de sang per a una analítica

Un equip mèdic de la Universitat de Michigan (els Estats Units) ha aportat nova informació sobre per què l'alt nivell de sucre en la sang pot desencadenar pitjors resultats en les persones infectades amb el virus de la covid-19.

A més, els investigadors han desenvolupat una eina pel control del sucre en la sang que pot reduir potencialment el risc d'infeccions secundàries, problemes renals i estades en vigilància intensiva en persones amb diabetis, prediabetes o obesitat que contreuen la covid.

"Basant-nos en les observacions preliminars de 200 pacients de coronavirus amb hiperglucemia severa, aquells que tenen una d'aquestes condicions preexistents corren un alt risc d'empitjorar la disfunció respiratòria induïda pel virus, la qual cosa podria resultar en la mort", explica Roma Gianchandani, líder de l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'Diabetis'.

Els investigadors sospitaven que és la naturalesa inflamatòria de baix grau de la diabetis i l'hiperglucemia el que promou l'augment inflamatori del virus, resultant en resistència a la insulina i hiperglucemia severa. "Quan el cos s'inflama d'aquesta manera, es desencadena una resposta immunològica anormal que, en lloc d'atacar simplement al virus, afecta a la resta de les cèl·lules i teixits sans del cos, la qual cosa condueix a una ràpida deterioració de la salut", apunta la investigadora.

Específicament, aquests pacients corren un major risc de rebre ventilació mecànica, teràpia de reemplaçament de ronyó degut a la insuficiència renal i la necessitat de medicaments coneguts com vasopresors per tal de detenir la perillosa pressió arterial baixa o esteroides per a combatre la síndrome de dificultat respiratòria aguda.

"Totes aquestes complicacions dificulten el control del sucre en la sang, però el nostre equip està convençut que aquest control és essencial per a prevenir les complicacions que porten a estades prolongades a l'hospital, o a la morbiditat. Un estudi recent ja ha demostrat que hi ha una correlació entre un bon control del sucre en la sang i menors nivells de marcadors inflamatoris", comenta Gianchandani.

L'equip de recerca va desenvolupar una eina per a identificar i controlar l'alt nivell de sucre en la sang en els pacients de coronavirus, situant-los en unes certes categories de risc que consideraven la gravetat de la hiperglucemia, la presència d'obesitat, el nivell de resistència a la insulina, l'abast de la disfunció renal i l'evidència de canvis ràpids en els marcadors inflamatoris.