Reprodueixen en ratolins un càncer infantil per estudiar què el fa resistent a la medicació

Un equip d'investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha aconseguit reproduir en ratolins de laboratori un tumor pediàtric en dues etapes de la seva evolució per tal de analitzar com es produeixen les resistències a la medicació. Es tracta del sarcoma d'Ewing, un tumor que es diagnostica cada any a uns 50 nens i adolescents a Espanya. Acostuma a respondre bé a la quimioteràpia però un elevat percentatge de pacients recau temps després i els tumors tardans es mostren més resistents als tractaments. És la primera vegada que s'obtenen parelles d'avatars tumorals en diferents etapes de la malaltia d'un mateix infant, segons indiquen els investigadors.

Aquest tipus d'estudi en mostres aparellades ha permès descobrir que en l'etapa primerenca de la malaltia el fàrmac aconsegueix accedir a l'interior de les cèl·lules cancerígenes i destruir-les, mentre que en l'etapa de recaiguda alguns d'aquests tumors generen un escut, la glicoproteïna P, que impermeabilitza a la cèl·lula.

Els investigadors han observat que en alguns d'aquests tumors en recaiguda aquesta proteïna arriba a ser fins a 10.000 vegades més abundant que en el tumor d'hora. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats al 'Journal of Controlled Release'.

La majoria dels tumors en recaiguda s'assemblen molt genèticament als tumors primerencs, però estan aïllats de la quimioteràpia, perquè expulsen el fàrmac cap a fora de les cèl·lules tumorals. Per això cal aplicar nous tractaments que millorin la penetració dels fàrmacs en els tumors, segons el líder de la investigació, Àngel Montero Carcaboso.

Una de les principals dificultats amb què s'han trobat els investigadors és la de generar els avatars dels tumors. "Aquest estudi ens ha costat anys perquè només un de cada tres tumors s'aconsegueix empeltar amb èxit en els ratolins", segons Helena Castell Écija, primera autora de l'estudi.

Els investigadors estan estudiant ara quines propietats dels tumors afavoreixen la penetració selectiva dels fàrmacs, per poder desenvolupar tractaments més actius i segurs.