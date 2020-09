La covid i la crisi econòmica desencadenen una onada de trastorns mentals

María Eugenia López Montejo és una jove de 21 anys que en la seva curta vida ha intentat suïcidar-se dues vegades; durant el confinament, va passar la idea pel seu cap en dues altres ocasions, pel fet que va haver de tancar-se a casa amb una persona que ella considera "tòxica". "Estava farta de no poder sortir ni respirar i volia tirar-me per la finestra o beure lleixiu", confessa. A més, la 'nova normalitat' i la distància social no li estan ajudant a superar el que ella diu "els seus dimonis" i que li han inspirat a l'hora d'escriure el llibre 'Casualitats', amb el qual pretén ajudar a altres joves amb problemes semblants. A María Eugenia, com a moltes altres persones, amb o sense malalties mentals prèvies, la pandèmia i la crisi econòmica els està provocant estats d'ansietat, depressió i que s'incrementin o apareguin les idees suïcides.

De fet, els primers estudis publicats sobre la salut mental després de l'arribada de la covid assenyalen que han augmentat entre un 15% i un 20% els problemes per a dormir, la por, la incertesa i l'ansietat, "símptomes que podrien convertir-se en una depressió o en un intent de suïcidi", segons va alertar aquest dimecres Celso Arango, president de l'Associació Espanyola de Psiquiatria i professional sanitari de l'hospital madrileny Gregorio Marañón, en unes jornades organitzades per l'ONG La Barana amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que se celebra el 10 de setembre.



Temor i preocupació

"El covid i les idees suïcides són la tempesta perfecta", va avisar Arango, perquè la pandèmia i la crisi econòmica derivada provoquen temor i preocupació en la societat en el seu conjunt, però sobretot en els contagiats i les seves famílies, en els professionals sanitaris, en les persones amb problemes mentals previs o que viuen situacions més dures que la resta. Per tot això, s'està produint una silenciosa "onada de trastorns mentals" en unes circumstàncies adverses perquè els recursos sanitaris estan bolcats en la covid i s'"estan desatenent" altres malalties o seqüeles derivades de l'arribada virus.

Arango va posar com a exemple que els metges d'atenció primària, als quals acudeixen el 40% de les persones amb idees suïcides encara que no revelin les seves intencions, estan ara desbordats amb l'increment dels contagiats, amb el que si abans de la crisi sanitària la prevenció del suïcidi ja emmalaltia de moltes dificultats i manques, ara molt més. A més, la distància social no ajuda a les persones amb trastorns a demanar ajuda ni al seu entorn a detectar-los.



Unitats de salut mental a vessar

En aquest context, la unitat de salut mental de Gregorio Marañón en la qual ell treballa va tenir coneixement del suïcidi de diversos adolescents durant el confinament i en aquests moments està a vessar. I ratifica aquesta situació María Presa, psiquiatre responsable de salut mental de l'hospital Gómez Ulla, qui ha detectat un "creixement exponencial" dels intents de suïcidi que arriben a la seva unitat. Per això, tots dos especialistes van aprofitar les jornades per a sol·licitar al Govern que "posi els mitjans" necessaris per tal d'aturar aquest problema, aprovant per fi el Pla Nacional contra el Suïcidi que demanda el sector.

Fins a finals del 2021 no hi haurà estadístiques concloents sobre si la pandèmia ha provocat un augment del nombre de suïcidis tant en la població en general com en els sanitaris, a causa de l'estrès al qual s'estan veient sotmesos, però a més de la percepció dels psiquiatres algunes dades ja són indicadors de l'increment. Per exemple, a La Rioja fins a finals d'agost s'han produït 19 suïcidis, només un menys que en tot el 2019. I, de confirmar-se l'augment, es trencaria la tendència a la baixa registrada en el 2018 quan 3.539 persones es van treure la vida, 140 menys que l'any anterior. Així i tot, són 10 suïcidis al dia, un cada dues hores i mitja.



La necessitat de campanyes

Davant la magnitud del problema, l'associació La Barana, responsable del telèfon d'ajuda 911 385 385, sol·licita al Govern que posi en marxa campanyes de conscienciació, similars a les de la Direcció General de Trànsit, que ajudin a les persones que volen treure's la vida i a les seves famílies a superar l'estigma.