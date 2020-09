Quan la por d'anar al dentista deixa de ser un problema

A vegades, la por d'anar a un dentista pot convertir-se en una fòbia. Moltes persones, tot i que els costa admetre-ho, no es posen en mans d'un dentista per la por que senten, sovint causat per records o experiències prèvies negatives. Molts pares i mares poden haver viscut una situació similar amb els seus fills, a causa d'una experiència prèvia negativa o un mal resultat, que fa que la visita a l'odontopediatra sigui un moment de molta tensió. També existeixen altres casos com la dificultat de trobar una clínica dental a prop de casa específica per a persones que poden patir pluripatologia amb situacions complexes de salut, o problemàtiques psicològiques o neurològiques.

A l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) compten amb tots els mitjans necessaris per poder tractar tots aquests casos gràcies a un equip de professionals multidisciplinari. Així doncs, l'IOMA és un centre odontològic a Manresa especialitzat en gestionar i tractar pacients d'alta complexitat i amb necessitats especials que requereixen la presència de diferents especialistes mèdics en un entorn hospitalari, com és el de la Clínica Sant Josep. A més, les xifres corroboren el seu èxit: només en el primer any d'atenció a pacients, el 2018, el centre va atendre gairebé 4.000 pacients. És la clínica dental de referència a la Catalunya Central.



Una clínica dental per a tothom

Liderat pel Dr. Javier Mareque, el centre odontològic de Manresa atén tot tipus de pacients: infants, adults i gent gran. Tanmateix, està especialitzat en l'atenció a persones de totes les edats que poden patir diverses patologies que deriven en situacions complexes de salut –cardiopaties, osteoporosi, diabetis, malalts oncològics–; problemàtiques psicològiques o neurològiques –capacitats diferents en l'àmbit físic o psíquic, demència, Alzheimer, trastorns de conducta– i persones que pateixen fòbia a anar al dentista, motiu pel qual l'IOMA pot arribar a aplicar diferents tipus d'anestèsia en funció de la intervenció, si es creu necessari. A més, els professionals d'aquest centre odontològic de la capital del Bages presten especial atenció als més petits de la casa, amb un servei especialitzat en odontopediatria.

lL' Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada és la clínica dental de referència a la Catalunya Central | Foto: IOMA

L'IOMA posa al servei del pacient de la Catalunya Central tots els tractaments més avantguardistes amb l'ús de la tecnologia més puntera com en el cas de la cirurgia maxil·lofacial i la implantologia, en què s'utilitzen aparells d'última generació com és l'escàner intraoral o l'ús de 'softwares' per a la planificació dels casos clínics. L'IOMA de Manresa aposta a més per la digitalització dels seus tractaments, facilitant-ne la rapidesa, l'eficàcia, la seguretat i la comoditat dels pacients respecte de les intervencions convencionals.

L'IOMA és un centre odontològic a Manresa especialitzat en gestionar i tractar pacients d'alta complexitat i amb necessitats especials | Foto: IOMA

L'equip de l'IOMA està format per professionals de perfils molt heterogenis i amb una experiència àmplia en les diferents subespecialitats en salut bucal que ofereix: cirurgia oral i maxil·lofacial, la implantologia, l'odontologia, pròtesis, l'ortodòncia, l'ATM, la periodòncia, la fisioteràpia, l'odontopediatria, l'endodòncia, l'estètica dental i la cirurgia i medicina estètica, totes elles per donar a cada pacient un tractament a mida i totalment personalitzat.