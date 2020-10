Puc tenir grip i coronavirus al mateix temps?

Cauen les temperatures, arriben pluges abundants, les nits refresquen amb força i la tardor es fa notar. Sembla que amb aquest panorama hem de començar a témer per l'arribada de les malalties típiques d'aquesta estació de l'any.

Les malalties respiratòries són les més freqüents durant la tardor. De fet, les estadístiques indiquen que a Espanya 1 de cada 10 persones sol contraure la grip durant aquests mesos de l'any i més de 15 milions de persones es refreden.

Dimarts 22 de setembre, a les 15 hores i 31 minuts hora oficial peninsular, va començar la tardor. I l'acompanyen també les habituals malalties respiratòries: els refredats, l'asma, la bronquitis, la pneumònia ... i els seus coneguts símptomes de tots els anys, encapçalats per la congestió nasal, l'obstrucció respiratòria, els mocs... i la febre!

La humitat ambiental, que ara arrenca, ens fa més propensos a patir malalties, ja que estimula la producció de mocs i augmenta la sensibilitat de les vies respiratòries, que en aquesta època es fan més vulnerables.

Però el més temut de cada any sempre és la grip. I més si tenim entre nosaltres la preocupant ombra del coronavirus. Per això moltes persones tenen por al que es podria considerar 'la tempesta perfecta' per al nostre cos.

Puc tenir grip i covid-19 a el mateix temps?

Sí. És possible tenir grip, així com altres malalties respiratòries, i covid-19 al mateix temps. El que encara es desconeix és en quina quantitat de persones pot ocórrer aquesta coincidència, i els experts intenten fer un càlcul aproximat, per la transcendència que pugui tenir sobre el sistema de salut i la saturació hospitalària.

El problema és que com alguns símptomes de la grip i la covid-19 són similars, els metges podrien tenir problemes per diferenciar-los només pels símptomes, i en alguns casos seran necessàries les proves de diagnòstic per determinar si el pacient està malalt de grip o de covid-19.

Quina és la diferència de símptomes entre la grip i la covid-19?



La veritat és que la diferència inicial en quant a simptomatologia es refereix és més petita del que ens agradaria. I encara que ambdues malalties estiguin produïdes per virus diferents, el virus de la grip, que muta cada any, i la SARS-CoV-2, la veritat és que es poden confondre.

Com ja és sabut, els símptomes més comuns de la covid-19 són malestar, febre, tos, cansament, dolor muscular, mal de pit, mal de coll, i de vegades calfreds i pèrdua de gust i olfacte. Quan avança una mica la malaltia pot aparèixer la falta d'aire o dificultat per respirar. I en menor mesura s'han donat algunes vegades nàusees i vòmits, diarrees, erupcions a la pell ...

La grip, que tenim molt més monitoritzada per la quantitat d'anys que portem convivint amb ella, sol presentar malestar generalitzat, dolor muscular i d'articulacions, tos, mal de cap, sensació de cansament i de vegades fatiga. Sumada a una febre normalment alta, per sobre dels 38 graus.

Una altra malaltia que és important no confondre i que incloem aquí perquè no trigaran a arribar, són els refredats. Que normalment presenten congestió nasal, esternuts, ulls plorosos i de vegades també febrícula, més que febre.