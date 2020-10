Vall d'Hebron demostra que la teràpia assistida amb gossos és eficaç per tractar la síndrome alcohòlica fetal

Un estudi del Servei de Psiquiatria de Vall d'Hebron demostra que la teràpia assistida amb gossos és eficaç en els pacients que pateixen síndrome alcohòlica fetal (SAF). Es tracta d'una patologia relacionada amb l'alcohol durant l'embaràs, ja que el seu consum pot provocar danys en el desenvolupament del sistema nerviós central. Els pacients amb aquesta síndrome poden presentar símptomes diversos, com problemes cognitius, psicològics, conductuals i socials. L'estudi mostra que els infants que, a més de la medicació, segueixen la teràpia amb gossos, presenten "millores més significatives en habilitats socials, en els problemes de conducta i la gravetat de la patologia en general", indica la psicòloga Laura Vidal.

Els pacients amb síndrome alcohòlica fetal (SAF) poden tenir dificultats en el control de les emocions i l'autoregulació conductual; dificultats per entendre les normes socials; dèficits en les habilitats socials i l'aprenentatge. Si no reben un diagnòstic i abordatge de la malaltia adequats, poden patir fracàs escolar o abús de substàncies. La majoria dels pacients que acudeixen a la consulta són infants i adolescents, però aquesta patologia també afecta els adults, ja que no té cura, tot i que pot millorar.

Vall d'Hebron, amb la col·laboració del Centre de Teràpies Assistides amb Gossos (CTAC) i la Fundació Probitas, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar la salut de les persones més vulnerables, va posar en marxa el 2018 la teràpia assistida amb gossos per tractar la síndrome alcohòlica fetal, el primer centre del món que ho feia. Ara, han realitzat el primer estudi científic del món per "avaluar l'eficàcia de la teràpia en els menors d'edat que pateixen la síndrome", destaca la doctora Núria Gómez, psiquiatra i responsable del Programa de la Síndrome Alcohòlica Fetal del Servei de Psiquiatria de Vall d'Hebron.

En l'estudi, hi han participat 33 pacients d'entre 6 i 18 anys, que es van dividir en dos grups. D'una banda, pacients que van rebre tractament farmacològic; de l'altra, pacients que també van seguir teràpia assistida amb gossos, a més de la farmacològica. Primer van fer sis sessions individuals i després, sis de grupals. Les principals conclusions són que els infants amb SAF que fan teràpia amb gossos milloren més que els de l'altre grup en les habilitats socials, regulen millor la conducta i presenten una millora general del trastorn.

En la teràpia assistida amb gossos, els pacients interactuen amb els cans en sessions dirigides per una psicòloga i amb la presència d'una tècnica de CTAC i hi connecten emocionalment mitjançant el joc. En cada teràpia es marquen una sèrie d'objectius, com per exemple com millorar la tolerància a la frustració, i es treballen amb diferents exercicis.

Vidal destaca que els pacients amb SAF tenen molts problemes per comunicar-se a través del llenguatge verbal i explica el paper que poden tenir-hi els cans: "Com que els gossos es comuniquen de forma no verbal, faciliten que els nens es puguin expressar i generen un clima terapèutic menys estressant"

La implementació de la teràpia assistida amb gossos a Vall d'Hebron és fruit d'un acord amb la Fundació Probitas i la col·laboració de CTAC. L'hospital fa un seguiment multidisciplinari dels pacients, amb el Servei de Psiquiatria, l'Àrea de Genètica i els serveis de Neurologia, Radiologia i Neurofisiologia. Els serveis d'Oftalmologia i d'Endocrinologia també participen valorant possibles complicacions. A Vall d'Hebron s'han tractat més de 400 infants i adolescents amb aquesta patologia en els últims tres anys.