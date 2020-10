Cinc recomanacions perquè l'estrès no influeixi en el teu sistema digestiu

Existeixen molts moments en la nostra vida, en els quals l'estrès apareix i trastoca de manera irremeiable el nostre cos produint canvis en l'apetit, maldecaps, canvis d'humor, molèsties en l'estómac, entre moltes altres, però com és possible que afecti de forma tan dràstica sobre el nostre cos?

Es deu al fet que l'estrès es genera principalment en el nostre sistema nerviós i afecta absolutament a tot el nostre organisme i sistemes. Dins d'ells el sistema nerviós, sistema endocrí (tota la nostra part hormonal), sistema immune (fonamental per a mantenir-nos sans) i, per descomptat, al sistema digestiu.

"En el sistema digestiu trobem diverses parts, una d'elles que és fonamental són els intestins, els quals alberguen el nostre microbiota intestinal, que consisteixen en bilions de bacteris que tenen funciones vitals en el nostre cos i moltes vegades desconegudes. Quan tenim alts graus d'estrès, el nostre microbiota intestinal s'altera negativament, desregulant els nostres nivells de neurotransmissors com la Serotonina, Dopamina i GABA, els quals són fonamentals en els estats de relaxació i disminució de l'ansietat, la qual cosa incrementa els nivells d'estrès i així continuem en aquest cercle viciós" comenta Fran Sabal, nutricionista llicenciat per la universitat de Valparaíso i Fundadora de l'Escola de Nutrició Emocional.

Com podem adonar-nos que el nostre estrès està afectant el nostre sistema digestiu? Atent als símptomes:



Restrenyiment

Diarrea

Estats d'ànim més baixos (depressió)

Augment d'ansietat

Més somni

Dificultats per poder dormir

Maldecaps

Mancada de concentració

Pèrdua de memòria



Què es recomana fer per a poder gestionar l'estrès i així poder tenir un sistema digestiu sa? Fran Sabal ens fa les següents recomanacions:

1r Activitats de relaxació, com el mindfulness o meditació, o prendre'ns un moment del dia per a fer alguna activitat que ens relaxi, com pintar o tocar algun instrument musical, encara que sigui per 15 minuts.

2n Una Alimentació Saludable, natural i equilibrada, ja que tots els productes processats i refinats generen inflamació intestinal, amb la qual cosa preferir sempre aliments en la seva versió natural i amb un equilibri entre macro i micronutrients, el qual aconseguim gràcies a "El Mètode dels 4 Elements".

3r Realitzar activitat física, la que sigui que gaudim, això ens ajudarà molt en la regulació de l'estrès i ansietat.

4t Gestió Emocional, per a així aprendre a acceptar i gestionar les nostres diferents emocions i no viure en una muntanya russa emocional.

5è Suplementació de prebiòtics, probiòtics, vitamines i minerals en cas de ser necessari, ja que moltes vegades en millorar el nostre estil de vida i lliurar-li al nostre cos el que necessita mitjançant l'alimentació, gestió de l'estrès i activitat física, és capaç de produir tot el necessari.

Per tot això és fonamental el tema de la nutrició emocional, ja que treballem els temes del pes, del cos i el benestar a través de la gestió de les emocions, és a dir, tant a nivell físic com emocional.