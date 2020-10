Productes d'origen vegetal, l'aposta del 75% dels espanyols

El nostre planeta és sinònim d'abundància, però també de fragilitat: tot depèn de l'ús que es faci dels seus recursos. En aquest context, l'alimentació adquireix un paper protagonista. La nostra dieta alimentària té un impacte directe en el medi ambient atès que la petjada de carboni de cada aliment és diferent, determinada pel seu procés de producció o desenvolupament. A més del seu aspecte saludable, els vegetals són el grup d'aliments que requereixen menys recursos per a produir-se. Per això, el 75% dels espanyols aposta pels productes d'origen vegetal com la principal font de proveïment en 10 anys, segons es desprèn de l'estudi 'Radiografia de l'alimentació vegetal' realitzat per Bonduelle, companyia líder en alimentació vegetal i precursora del 'Plant-Based Food'. Aquest estudi analitza les claus del consum de vegetals entre els espanyols i l'impacte que ha tingut la COVID-19 en la seva alimentació així com la seva conscienciació sobre la relació alimentació-sostenibilitat.



LA SALUT I EL PLANETA, ELS DOS FACTORS DETERMINANTS A l'HORA DE CONSUMIR VEGETALS



L'increment del consum de vegetals s'està convertint en una realitat: el 65% dels pares i mares enquestats afirma que els seus fills consumeixen més vegetals que ells a la seva edat, xifra que augmenta fins al 74% en el cas dels pares millennials (compresos entre els 27 i 39 anys), demostrant la preocupació de les noves generacions per aquest tema.

La societat espanyola cada vegada és més conscient de la importància de mantenir una dieta saludable i variada: la principal raó a l'hora de consumir vegetals són els beneficis que aporten a la salut (86%). D'altra banda, és interessant destacar que el segon motiu que anima als espanyols a consumir vegetals és perquè consideren que és un tipus d'alimentació més sostenible que la carn i el peix (40%), per davant fins i tot del seu sabor (30%).

LA COVID-19, UN ACCELERADOR DE LA TENDÈNCIA VEGETAL ENTRE ELS ESPANYOLS

Amb més d'un 30% d'espanyols indicant que la pandèmia ha tingut efectes fins i tot en els seus hàbits alimentaris resulta pràcticament innegable afirmar que la covid-19 ha accelerat el fenomen "vegetal". Entre els canvis més notables destaquen que gairebé 6 de cada 10 declaren haver augmentat el seu consum de vegetals durant la pandèmia, i que el 30% afirma haver reduït el pes de proteïna animal en la seva dieta (carn, peix, ous, etc.). Està previst que aquesta tendència continuï avançant, atès que la majoria dels consumidors espanyols declara que inclouran cada vegada més vegetals en la seva dieta en els pròxims anys (77%).

"Actualment, en el planeta som més de 7.500 milions de persones i s'espera que per a 2050 arribem a ser uns 10.000 milions. Amb un estil d'alimentació com l'actual, basat principalment en carns i peixos, necessitaríem tres planetes per a poder proveir a la població", destaca Jorge Alonso, Director de Màrqueting de Bonduelle Ibèria. "Els espanyols estem cada vegada més conscienciats de l'impacte que tenen els nostres hàbits alimentaris en el planeta".

La pandèmia també ha reforçat la sensibilitat dels espanyols quant al medi ambient. El 65% dels espanyols declara que després de l'impacte de la covid-19 en la nostra societat, són més conscients que abans de la importància de cuidar el planeta.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT, FACTOR DETERMINANT PER A CONSUMIR VEGETALS

Cada vegada són més els que trien seguir una alimentació que suposi el menor impacte possible en la naturalesa, consumint productes el procés de cultiu o producció que no s'hagi vist alterada de manera artificial. Per això, no és d'estranyar que la principal preocupació dels espanyols a l'hora de consumir vegetals estigui directament relacionada amb la terra: l'ús o no de pesticides durant el seu cultiu.

Addicionalment, l'estudi de Bonduelle destaca un problema cada vegada més freqüent entre els consumidors com és l'envàs dels aliments. L'informe confirma que el 34% dels espanyols ha deixat alguna vegada de comprar vegetals per venir en un envàs poc respectuós amb el medi ambient. Aquesta circumstància s'intensifica encara més si atenem els millennials (42%). A més, els consumidors van més enllà de la problemàtica del propi envàs. I és que el 72% dels espanyols estaria disposat a canviar el seu establiment habitual on compra vegetals envasats per un altre que sigui més respectuós amb el medi ambient en els productes que ofereix.



UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, LA META DE B! PACT

En aquest context, les marques tenen un paper important, i és en aquesta òptica on s'inscriu Bonduelle. Ara, la companyia presenta B! Pact, el pacte global que reflecteix el triple compromís de Bonduelle amb el planeta, l'alimentació i les persones. Un triple compromís amb accions concretes per a promoure una alimentació saludable i sostenible.

"Des de Bonduelle, creiem que el nostre propòsit com a companyia resideix a treballar per a construir un futur millor a través d'una alimentació més vegetal. No tractem de convertir-nos en la millor companyia del planeta sinó en la millor companyia per al planeta", detalla Alonso. "Actualment estem compromesos amb un programa de certificació B Corp, que garanteix la millora contínua del nostre model econòmic, i alhora, Bonduelle és membre fundador del moviment B Builders (BMB), que agrupa multinacionals que volen secundar i contribuir amb accions concretes al B Corp. Bonduelle vol liderar aquest canvi a través d'una agricultura diversificada i sostenible, impactant positivament en tots els actors de la nostra societat perquè l'alimentació d'origen vegetal sigui accessible al major nombre de persones".

A través de B! Pact, Bonduelle ha fixat objectius concrets amb horitzó 2025, com la reducció del 20% de les seves emissions de CO? i el cultiu del 100% dels seus camps amb tècniques agrícoles alternatives. B! Pact és un compromís transversal que involucra a tots els actors de la nostra societat, des dels agricultors fins als consumidors.