Un trasplantament pioner salva la vida d'un nen de 15 anys

L'Hospital La Paz de Madrid ha realitzat un procediment original i innovador en l'àmbit mundial per evitar el rebuig d'òrgans, conegut com trasplantament multivisceral i de progenitors hematopoètics, al Yassine, un nen de 15 anys amb fallada intestinal.

Després de 10 mesos vivint a la residència d'acollida de l'associació NUPA a Madrid, el Yassine ha rebut l'alta després d'un tercer intent de trasplantament en el qual s'han realitzat tècniques innovadores que han permès reduir la possibilitat que el seu cos rebutgés els nous òrgans.

«Aquesta innovació va consistir que, a més de l'empelt del trasplantament multivisceral, va rebre les cèl·lules del donant, que pensàvem que afavoririen que l'òrgan es tolerés millor, que evitarien el rebuig, que és el problema més gran que tenia», explica el doctor Francisco Hernández Oliveros, cirurgià pediàtric de l'Hospital La Paz i investigador principal d'aquesta nova tècnica.

El Yassine té una malaltia congènita i hereditària que impedeix que el seu intestí absorbeixi nutrients per un problema en la mucosa. En el seu cas, es tracta de displàsia epitelial intestinal. A causa d'una fallada intestinal, no pot menjar ni beure de forma natural, i necessita ser alimentat mitjançant nutrició parenteral, cosa que suposa haver de connectar-se a una màquina per via intravenosa entre 16 i 24 hores al dia. En molts casos, els pacients amb aquesta patologia necessiten fins i tot rebre un trasplantament de fins a 8 òrgans vitals, l'operació quirúrgica més agressiva que existeix i que tan sols té lloc a l'Hospital La Paz de Madrid.

El Yassine havia rebut dos trasplantaments anteriorment: un d'intestí i un altre multivisceral, però tots dos van acabar amb un rebuig dels òrgans. Per aquesta raó, i després d'anys de tractaments complementaris, el mes de juliol passat va rebre a l'Hospital La Paz el seu tercer trasplantament.



Procediment original i innovador

La tècnica feta servir és un procediment original i innovador, el primer realitzat al món, que s'ha portat a terme per la Unitat de Rehabilitació Intestinal, que integra gastroenteròlegs pediàtrics, cirurgians, hepatòlegs, personal d'infermeria i auxiliars i personal de l'associació de pacients NUPA; juntament amb el Servei d'Hematooncologia Pediàtrica i la Unitat de Medul·la del Servei d'Hematologia.

Com a part del tractament, el Yassine va rebre un trasplantament multivisceral i un trasplantament de progenitors hematopoètics (trasplantament de medul·la òssia, pel qual se substitueix la medul·la per precursors hematopoètics nous i sans) del mateix donant, en un intent d'induir tolerància a tots els òrgans trasplantats i així disminuir el risc de rebuig del trasplantament.

El procediment ha sigut possible gràcies a anys de recerca realitzada a l'Institut de Recerca de l'Hospital La Paz (IdiPAZ), on la mateixa associació NUPA destina fons per investigar el rebuig d'òrgans, un dels principals problemes en els casos de trasplantaments.