Els metges recomanen utilitzar col·lutori per neutralitzar el coronavirus

La Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen) recomana l'ús regular d'elixirs bucals amb antisèptics per ajudar a disminuir la càrrega viral en malalts de coronavirus, així com el risc de transmissió de la covid-19, tal com s'ha posat de manifest durant el 42è Congrés Nacional de l'organització.

Els experts afirmen que les evidències científiques disponibles, com ara un recent estudi de Col·legi de Medicina de Penn State (Estats Units), els resultats han estat publicats a la revista 'Journal of Medical Virology', avalen el paper que tenen determinats antisèptics, sobre tot el clorur de cetilpiridini, en la inactivació de virus SARS-CoV-2, per la seva biologia i interacció a la boca.

En aquest sentit, durant la trobada, els especialistes han insistit en la necessitat de prioritzar la salut bucal des de l'Atenció Primària (AP) com a eina de prevenció enfront de malalties sistèmiques i, especialment, en el context actual de pandèmia per la covid-19 , ja que "mantenir una bona higiene bucal és clau per tenir cura de la salut general".

Col·lutori per disminuir el risc de coronavirus i millorar la salut

Així mateix, la higiene bucal deficient és un factor de risc que pot afectar de manera directa o indirecta a l'organisme, en tant que pot agreujar el desenvolupament de malalties sistèmiques, com la diabetis o les malalties cardiovasculars, segons han subratllat el metge de Medicina Familiar i comunitària i vicepresident de Semergen Andalusia, Juan Sergio Fernández Ruiz, i el Medical Training Manager de Dentaid, Ernesto de la Puente Ruiz.

En aquest sentit, de la Puente ha ressaltat el paper crucial dels metges d'AP en la millora de la salut bucal de la població, ajudant, així, a la prevenció de malalties de la resta del cos i, en el context actual, a la disminució del risc de transmissió de la covid-19.