La dieta mediterrània, bona aliada per prevenir l'artrosi

Uns 240 milions de persones a escala mundial tenen artrosi. Els afectats senten dolor a l'articulació afectada i també rigidesa. Això fa que a aquestes persones els disminueixi la qualitat de vida, i les fa més vulnerables a altres malalties.

Quins són els factors de risc per desenvolupar artrosi? L'edat, el gènere femení, lesions prèvies en l'articulació, obesitat, estrès mecànic en l'articulació i predisposició genètica.

La dieta mediterrània ens ajuda a prevenir l'artrosi perquè ajuda a mantenir un pes saludable, i per les seves propietats antiinflamatòries i antioxidants. La dieta mediterrània conté molta fruita i verdura, llegums, nous, llavors, cereals i molta més quantitat de peix que de carn, també quantitats moderades d'ous, una miqueta de vi negre diari i la font principal de lípids, l'oli d'oliva.

L'obesitat és una de les alteracions metabòliques que provoca una activada inflamatòria de base a tot el cos a causa de l'augment de substàncies de característiques proinflamatòries que afavoreixen la degradació de l'os. La vitamina C també ha demostrat reduir la progressió de l'artrosi demostrada en radiografies.

