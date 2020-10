Com es porta a terme la campanya?

Les persones que pertanyen a aquests col·lectius reben un contacte del seu CAP per programar el dia i hora de la vacunació. «No cal patir, no cal córrer. Tenim temps per poder vacunar de la grip i els CAP tenen perfectament identificades les persones candidates a ser vacunades», ha destacat la sotsdirectora del CatSalut, Marta Chandre.

A més, es desenvolupen altres vies per programar la vacunació i perquè les persones d'aquests grups ho puguin demanar de forma activa, a través d'un web.

El període òptim de vacunació és durant els propers dos mesos, uns quinze dies abans que, segons les previsions, la grip arribi al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 95,69 casos per 100.000 habitants.

Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, l'evidència científica mostra de forma «clara» que «no hi ha més risc de contagiar-se o de patir una covid-19 més greu per haver-se vacunat de la grip prèviament». De fet, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a una menor gravetat i menor mortalitat per la covid-19.