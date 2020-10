Per què l'organisme necessita vitamina D?

Mantenir uns nivells adequats de vitamina D és imprescindible per a la salut. Per aconseguir-los de manera natural, la font principal és l'exposició controlada al sol, que ajuda el cos a sintetitzar-la. També es pot aconseguir vitamina D per mitjà de la dieta. Encara que el percentatge de vitamina D que porten els aliments és baix, sí que en porta sobretot el peix blau, i també el rovell de l'ou, el fetge de vacum i alguns formatges.

La vitamina D té diverses funcions importants a l'organisme, la més coneguda és la relacionada amb la salut dels ossos, ja que hi fixa el calci i el fòsfor. També intervé en la immunitat, en la circulació cardíaca, en la prevenció de la hipertensió i en la lluita contra el càncer.

Els estudis indiquen que fins a un 60% de la població adulta té mancances de vitamina D, i fins i tot pot arribar al 80% en gent gran. En cas de dèficit, la recomanació és «recórrer a un professional mèdic que valori quin suplement seria l'ideal», remarca Tania González, nutricionista del centre l'Arrel de Manresa.