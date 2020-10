Salut habilita més de 600 espais fora dels CAP per a la vacunació de la grip

Vacunació de grip

Salut habilitarà 635 espais complementaris als centres d'atenció primària (CAP) per a la campanya de vacunació de la grip d'aquest any, que va començar fa quinze dies. Seran centres cívics, biblioteques, pavellons i altres equipaments per als casos en què els CAP no poden habilitar un doble circuit.

Un dels grans objectius de la campanya és ampliar la cobertura entre els grups de risc, com són les persones a partir dels 60 anys, amb factors de risc i les embarassades, entre d'altres, i per primera vegada s'hi inclouen els docents. Salut recalca que aquest any la vacunació de la grip és «més important que mai» per evitar coinfeccions amb la covid-19 entre els col·lectius amb més risc de complicacions i per distensionar el sistema sanitari.

Vacunar-se de la grip és cada any molt important per als grup de risc, però aquest any ho és «més que mai» a causa de la pandèmia del coronavirus, ha insistit la consellera de Salut, Alba Vergés. Amb el gran objectiu d'ampliar les cobertures entre els grups de risc –tant per patir ells possibles complicacions com per poder transmetre la malaltia a persones de risc– s'han comprat 230.000 dosis més de la vacuna que el 2019, amb un total d'1.450.000.

Alba Vergés ha destacat que la vacuna contra la grip és efectiva per evitar els casos greus i la mortalitat d'aquesta malaltia entre les persones amb risc de complicacions. Són sobretot persones grans o amb factors de risc preexistents, uns col·lectius que també poden patir complicacions de la covid-19. Es calcula que l'any passat, amb les vacunes, es va evitar el 37% de morts, el 40% d'ingressos a l'UCI i el 26% d'hospitalitzacions atribuïbles a la grip en persones de més de 64 anys a l'Estat espanyol.

A Catalunya, l'any passat es van confirmar 530 casos greus i 45 defuncions amb infecció pel virus de la grip, si bé cal tenir present que el final de l'onada epidèmica es va solapar amb la pandèmia del coronavirus i això pot haver condicionat un infraregistre o una interferència entre els dos virus.

El 69% dels casos greus presentava algun factor de risc i el 70% d'aquests pacients no s'havien vacunat.



Grip i covid-19

En la situació actual de la pandèmia, és molt important rebaixar la pressió assistencial al sistema sanitari. «Si millorem la cobertura de la grip, reduïm l'afluència de persones als centres de salut», ha recalcat la sotsdirectora del CatSalut, Marta Chandre. Una altra raó de la importància de vacunar-se aquest any és poder facilitar el diagnòstic de la covid, ja que alguns símptomes d'aquesta malaltia són molts similars als de la grip.

Un altre motiu de pes és evitar les coinfeccions dels dos virus. Hi ha algunes evidències que els dos virus competeixen, però en els casos en què coincideixen, la probabilitat de morir per covid-19 es dobla. «Patir la coinfecció és molt més greu que no tenir només una o altra malaltia», ha advertit la subdirectora general de Promoció de la Salut, la doctora Carmen Cabezas, fent referència a un estudi del Regne Unit (de l'agència Public Health England) que indica un percentatge de coinfeccions baix però que, quan es produeix, la probabilitat de morir es dobla.