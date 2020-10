El tractament de l'asma només amb Ventolin pot incrementar el risc de crisis asmàtiques greus

L'ús de broncodilatadors d'acció curta com el Ventolin (salbutamol) com a únic tractament de l'asma pot incrementar el risc de crisis asmàtiques greus, segons pneumòlegs del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar. Així ho apunta un estudi publicat a la revista Archivos de Bronconeumología. Segons els científics, la millor alternativa a aquest medicament són els corticoides inhalats i el formoterol, ja existents i disponibles per tractar l'asma.

Segons l'estudi, un percentatge important de pacients fan un control inadequat de l'asma lleu, només amb Ventolin a demanda, que provoca un alleujament temporal dels símptomes però a la vegada perpetua o incrementa la inflamació bronquial. Això augmenta el risc d'una crisi greu que pot comportar l'ingrés hospitalari i, fins i tot, la mort. «El tractament només amb aquest medicament a demanda s'ha de reavaluar, fins i tot en els primers estadis de tractament», diu el cap del Servei de Pneumologia, el Dr. Joaquim Gea.

L'estudi va analitzar dades de 96 pacients ingressats al centre per una crisi asmàtica greu entre juny del 2018 i juny del 2019, amb una mitjana d'edat de 58 anys. El 10,4% va tenir una crisi amb risc vital i va haver de ser ingressat a la UCI o a la unitat de semicrítics. Tots aquests afectats només s'havien tractat amb salbutamol, estaven diagnosticats d'asma al·lèrgica i eren pacients joves, amb una mitjana d'edat de 28 anys. La meitat va necessitar ser intubats i ventilació mecànica, però, afortunadament, tots van superar la crisi. Cap d'ells havia tingut crisis asmàtiques abans de l'episodi que va obligar al seu ingrés.

«L'estudi revela un perfil de pacient asmàtic jove, lleu, de fenotip al·lèrgic i en tractament només amb salbutamol a demanda, que arriba a urgències amb una crisi asmàtica de risc vital», apunta la Dra. Pilar Ausín, pneumòloga de l'Hospital del Mar i autora principal de l'estudi.



L'alternativa: corticoides inhalats

Tal com apunten els pneumòlegs, la substitució per corticoides inhalats està recomanada per la guia internacional sobre asma Global Initiative for Asthma. De fet, la Guía Española para el Manejo del Asma ha passat d'aconsellar el tractament només amb salbutamol per als pacients lleus a incorporar a la seva darrera revisió, realitzada el mes de maig passat, el tractament amb corticoides inhalats, encara que manté els broncodilatadors d'acció curta amb un màxim de dues inhalacions al mes (abans eren dues a la setmana).

L'asma és una malaltia amb una prevalença creixent des dels anys seixanta del segle passat. Diversos estudis la xifren entre el 5 i el 10% de la població general. El descens de la mortalitat associada a aquesta malaltia i de les taxes d'hospitalització s'ha frenat en l'última dècada, amb un increment a l'Estat en els últims quatre anys. Es tracta d'una patologia freqüentment infradiagnosticada i, en els casos lleus, freqüentment amb una adherència inadequada al tractament per part dels pacients.