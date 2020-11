Un estudi qüestiona que la covid es transmeti per tocar superfícies infectades

No quedaria demostrat que el virus es pugui transmetre per superfícies dures infectades |

Investigadors de la Universitat Tufts de Massachusetts (Estats Units) lideren un estudi internacional que qüestiona que la covid es transmeti per tocar superfícies infectades, segons publica aquest divendres La Vanguardia. L'estudi, realitzat a l'àrea metropolitana de Boston, mostra que sol haver-hi restes del coronavirus SARS-CoV-2 en llocs públics quan hi ha una elevada incidència de la covid-19 en la comunitat, però els experts asseguren que és excepcional que el virus sigui viable i es trobi en una quantitat suficient per a causar una infecció a qui toqui una superfície contaminada.

El risc de contagi per contacte amb un objecte és inferior a un 0,04%, segons aquest estudi internacional. Entre d'altres, l'informe citat per La Vanguardia posa com a exemples superfícies dures com poms de portes, botons de semàfors, caixers automàtics o assortidors de gasolina. La recerca s'ha basat a buscar el coronavirus en dotze llocs públics de la ciutat de Sommerville entre març i juny.

Segons els resultats presentats l'1 de novembre, el 8,3% de les mostres analitzades tenien restes del virus detectables per PCR. Els llocs on més sovint es va trobar material víric van ser un contenidor d'escombraries, on un 25% de les mostres van ser positives, i la porta d'una licoreria, on ho van ser un 15%. No obstant això, només una de cada deu mostres positives tenien suficients restes del virus per poder quantificar-ho. Les altres nou van donar positiu però estaven per sota del límit de mesurament.

"El baix risc d'infecció estimat en aquest estudi reforça que es doni prioritat a reduir els contagis per aerosols i gotes (per exemple, portant mascaretes) i per contactes estrets (per exemple, amb distància social)", conclouen els autors de la recerca, de les universitats Tufts de Massachusetts, de Berkeley a Califòrnia, de Basilea a Suïssa i de l'Imperial College a Londres.