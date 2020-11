L'aliment de moda entre els nutricionistes per perdre pes sense esforç

Els últims mesos de l'any són quan més interès es genera sobre tot el que té a veure amb les dietes per perdre pes. Per això és interessant saber quins aliments pots consumir diàriament (o quins són aquells que pots utilitzar per substituir altres més greixosos). La clau és sempre la mateixa. Has de buscar coses que siguin saludables. No serveix de res que perdis molt de pes amb productes més o menys "miraculosos" (o amb begudes artificials) si després guanyaràs en uns dies tot el pes que vas perdre en unes setmanes. Per això et recomanem que provis sobretot productes naturals. Basar la teva dieta en el "menjar real" farà que perdis més pes però també que estiguis més sa.

Dins d'aquests "productes naturals" pots incloure tot tipus de coses. No un secret que cal deixar de ficar-li sucre a tot: ja consumim prou com per a sobre "engreixar" la llista de productes ensucrats. Però aquests substitutius no són els únics que pots aplicar a la teva dieta diària.

El nutricionista Miquel Girones, un dels més seguits en xarxes socials, recomanava fa dies en el seu compte d'Instagram altre aliment al què cada vegada se sumen més nutricionistes i que és molt bo per a la salut: es tracta de la carabassa. És un producte natural com pocs, barat (un quilo dona per molt i pots trobar-ho a un euro o menys al supermercat), que hi ha durant gairebé tot l'any i que et serveix per menjar de múltiples formes.

Diuen els que mengen habitualment carbassa que és apropiada tant a l'estiu com a l'hivern. En l'època més freda convé prendre-la en brous mentre que en èpoques de calor la pots menjar en amanida o simplement cuita amb una mica d'oli. Això ens serveix per recordar-te que cada dia pots trobar als grups presents a les xarxes socials com Facebook receptes de "real food" que et poden ajudar a canviar la teva alimentació.

Tot aquest tipus de dietes té un desavantatge: no veuràs els resultats de forma immediata però sí a mig termini. Aquesta és la clau: anar aprimant-se a poc a poc però de forma molt segura perquè així aconseguiràs acabar l'any amb menys quilos i amb una salut de ferro. Ho notaràs en les teves anàlisis i en la teva actitud del dia a dia.