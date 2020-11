Sputnik: la vacuna russa que assegura un percentatge d'èxit de més del 90%

El desenvolupador de la bovina insígnia russa contra la covid-19 va anunciar que el seu tractament mostra una taxa d'eficàcia del 92% en la prevenció dels contagis, mentre el país busca ocupar un dels primers llocs en la lluita contra el coronavirus després que un producte rival de Pfizer Inc. informés un avanç similar. Les troballes preliminars de la fase 3 es basen en resultats de 20.000 voluntaris que van rebre la primera dosi, inclosos més de 16.000 que a més van rebre una segona inoculació, van informar el dimecres l'Institut de Recerca d'Epidemiologia i Microbiologia Gamaleya i el Fons d'Inversió Directa de Rússia —els seus desenvolupadors— en un anunci a Twitter.

Les dades es basen en resultats obtinguts 21 dies després de la dosi inicial i es publicaran en una revista mèdica revisada per parells, segons el comunicat. La taxa d'eficàcia de 92% es va basar en 20 casos confirmats de covid-19 dividits entre els voluntaris vacunats que van rebre dues dosis i aquells que van rebre el placebo. No s'han reportat esdeveniments adversos inesperats i el monitoratge continua, van dir els patrocinadors. L'assaig inclourà un total de 40.000 persones, però encara no tots s'han vacunat.

També han estat vacunats treballadors de la salut, mestres i funcionaris fora de l'assaig, i les observacions preliminars mostren una efectivitat superior al 90%, va dir el Ministeri de Salut, hores després de l'anunci de Pfizer aquesta setmana. Rússia, que afirma haver estat el primer país amb una vacuna, en registrar la Sputnik V a l'agost, s'ha enfrontat amb l'escepticisme de científics i farmacèutiques, que diuen que es necessiten més proves per a demostrar que la inoculació és segura i eficaç. La bovina experimental de Pfizer, desenvolupada en conjunt amb BioNTech ES, té almenys un 90% d'eficàcia, segons una anàlisi intermèdia publicada aquesta setmana.

La informació va ser aclamada com l'evidència científica més encoratjadora que doni suport a una vacuna fins avui. Rússia, que té el cinquè major nombre de casos de covid-19 del món, també espera captar una part del mercat global d'una eina per a controlar una pandèmia que s'ha endut la vida de més d'1,2 milions de persones en tot el planeta. Després de ser aprovada per al seu ús, la bovina Sputnik V ha enfrontat problemes en l'augment de la producció mentre altres vacunes es preparen a escala mundial per a un desplegament generalitzat.