El coronavirus infecta el cervell a través del nas, segons un estudi

El SARS-CoV-2 pot ser que entri al cervell de les persones a través del nas. És el que ha conclòs un estudi realitzat amb autòpsies i que s'ha publicat a la revista científica 'Nature Neuroscience'. El descobriment permet explicar alguns dels símptomes neurològics que s'han observat en pacients amb covid-19 i pot ser útil a l'hora de diagnosticar i d'aplicar mesures de prevenció del contagi.

Se sabia que el coronavirus no només afecta l'aparell respiratori sinó que també té efectes sobre el sistema nerviós central, amb símptomes que van des de la pèrdua de l'olfacte i del gust, al mal de cap, la fatiga i les nàusees. A més, recents investigacions han confirmat la presència d'ARN del virus al cervell i al líquid cefalorraquidi, però no estava clar per on entrava el virus i com es distribueix al cervell.

Per esbrinar-ho, un equip d'investigadors del Charité –un dels hospitals universitaris més grans d'Europa, que forma part de la Facultat de Medicina de la Universitat Lliure de Berlín i de la Universitat Humboldt de Berlín, Alemanya–, liderats per Frank Heppner, va realitzar l'autòpsia a 33 pacients morts per covid-19.

Els investigadors van analitzar el cervell de 22 homes i 11 dones, i la seva nasofaringe (part superior del coll darrere del nas), un lloc que podria ser un possible primer focus d'infecció i reproducció de la covid-19. En el moment de la mort, els pacients tenien una edat mitjana de 71,6 anys, i el temps transcorregut des del començament dels símptomes fins a la mort va ser d'una mitjana de 31 dies.

Autòpsies de 33 morts per covid

Les autòpsies van trobar ARN del SARS-CoV-2 i de diverses proteïnes al cervell i la nasofaringe, i partícules de virus intactes a la nasofaringe. Els nivells més alts d'ARN viral es van trobar a la membrana mucosa olfactiva, on hi ha les cèl·lules nervioses i hi resideix el sentit de l'olfacte, segons l'estudi.

A més, van observar que la durada de la malaltia estava inversament relacionada amb la quantitat de virus detectat, i que com més alts eren els nivells d'ARN del SARS-CoV-2, menys durava la malaltia.

Els autors també van trobar proteïnes del SARS-CoV-2 (la que permet alliberar el genoma viral a l'interior de la cèl·lula que infectarà) en certs tipus de cèl·lules de la capa mucosa olfactòria, on el virus podria aprofitar la proximitat del teixit endotelial i nerviós per entrar al cervell.

En alguns pacients es va trobar aquesta proteïna del SARS-CoV-2 en cèl·lules que expressen marcadors de neurones, cosa que suggereix que les neurones de l'olfacte podrien estar infectades, igual com altres zones del cervell que rebin senyals olfactius i gustatius. També van trobar SARS-CoV-2 en altres àrees del sistema nerviós, inclosa la medul·la oblonga, el principal centre de control de les funcions respiratòries i cardiovasculars del cervell.

Els investigadors adverteixen que faran falta més autòpsies que incloguin una àmplia gamma de mostres per identificar els mecanismes precisos que serveixen perquè el virus entri al cervell, i examinar altres possibles ports d'entrada.