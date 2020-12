Tens més por a la vacuna que al coronavirus? Hauries de llegir això

Espanya és el segon país del món amb més morts de Covid-19 per habitant. Alguns llocs com Madrid han estat al capdavant del planeta quant a la probabilitat de morir-se pel coronavirus.

No obstant això, la percepció del risc que tenen els espanyols davant la pandèmia és sorprenentment baixa. La gent s'aglomera massivament als carrers per a veure l'enllumenat nadalenc, comprar compulsivament o prendre's unes canyes. Cada setmana s'intervenen centenars de festes clandestines.

En un context on els experts assumeixen que hi haurà una tercera onada de Covid-19 a conseqüència de les festes nadalenques, i els sanitaris ens adverteixen que aquesta tercera onada pot ser catastròfica, amb les UCIs ocupades en gran manera per malalts que encara no es van recuperar de la segona, sorprèn el nostre comportament.

Malgrat que sabem que la nostra falta de precaució costarà milers de vides, gairebé ningú està disposat a canviar els seus costums per a impedir aquestes morts.

L'enorme perill per a molts, d'uns pocs

També som especialment permissius amb els 'supercontagiadores' que habitualment segueixen conductes de risc intolerables, saltant-se les normes i el sentit comú.

Com a resultat d'aquesta permissivitat, prop de l'1% de les persones són responsables del 90% dels contagis. Hi ha casos ben rastrejats de joves que van infectar a centenars de persones provocant desenes de morts. Molts d'ells van causar més morts que la majoria dels assassins i terroristes.



Però no s'ha fet ni es fa res contra ells. I això que sabem que impedir que hi hagi 'supercontagiadors' és una de les millors estratègies per a lluitar contra la Covid-19. Mai en la història de la humanitat es va ser tant tolerant contra individus que van matar a tantes persones.

Poques coses semblen ser èticament més reprovables. Però aquesta actitud té molt més a veure amb la inèpcia que amb la maldat.

En el fons gairebé tothom pensa que ni ell ni els seus emmalaltiran (o que si emmalalteixen seran asimptomàtics o es recuperaran sense majors problemes). Tampoc pensen que puguin contagiar a d'altres, ni tan sols quan se salten la quarantena estant contagiats.

Encara que tenim més probabilitats de morir-nos per coronavirus de la qual van tenir els habitants de la majoria dels països de morir durant les guerres, no ho percebem així.

Les vacunes són segures?

En aquest context hi ha un altre fet que encara resulta més sorprenent. Una recent enquesta del CIS indica que només un 44% dels espanyols estan disposats a posar-se la vacuna de la Covid-19. El 40.3% es negaria a fer-ho, i la resta té dubtes i necessita més garanties.

Com podem tenir una percepció de risc de la Covid-19 tan baixa, mentre que el risc de la vacuna ens sembla tan elevat?

La realitat és radicalment diferent de com la percebem. Les dades resulten aclaparadores. De moment 48 projectes de vacuna estan en alguna fase d'assajos clínics amb humans. Al voltant de mig milió de persones han rebut dosis d'aquestes vacunes experimentals (no de placebos). Cap ha mort. Ni un dels vacunats va estar en perill a conseqüència de la vacuna. Les vacunes contra la Covid-19 són totalment segures.

Per contra, el coronavirus és molt perillós. De cada mig milió de madrilenys el coronavirus ja va matar a s 850 persones i acabarà matant a molts més.

Els comptes no menteixen. A l'hora de matar, el coronavirus guanya la partida a la vacuna per una golejada de 850 a 0. Però som tan ignorants que creiem que la vacuna és més perillosa.

Per descomptat, la nostra errònia percepció del risc és similar a la de molts dels països que tenen una major taxa de morts per coronavirus. Peruans, argentins, mexicans i brasilers pensen com nosaltres.

Això contrasta radicalment amb el que ocorre als països que han aconseguit controlar la pandèmia des del principi. Contràriament a nosaltres, coreans, vietnamites o japonesos pensen majoritàriament que el desafiament de la Covid-19 és colossal, que costarà molt vèncer-lo i que han de canviar radicalment el seu estil de vida.

De fet, així ho van fer. Els qui no compleixen les normes de prevenció de contagis són detestats i a Corea del Sud va haver-hi fins i tot intents de linxament.

A l'inrevés nostre, en aquests països la gran majoria de la població està disposada a vacunar-se com més aviat millor, i això que en ells la seva taxa de morts va ser molt de menor d'1 persona per cada 100.000.

Què podria explicar aquesta sorprenent diferència en la percepció del risc? Quina diferència als països que ho van fer bé dels que ho fem tan malament?

Tenen culpa les matemàtiques? Indubtablement som cultures molt diferents i això té una gran influència.

Sorprenentment en aquestes grans diferències culturals influeix la capacitat de la població per a les matemàtiques.

Fixem-nos en el que diu l'Informe TIMSS, emès per l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu, amb seu a Amsterdam. És considerada l'organisme avaluador de coneixements més antic i prestigiós del món, i un dels mesuraments que fa és la capacitat per a la matemàtica formal dels estudiants d'un país. No és l'informe PISA, més usat al nostre país, però que se centra més en la mesura del càlcul aplicat.

Sorprenentment la majoria dels països que segons el TIMSS tenen la capacitat més gran per a la matemàtica formal (Corea del Sud, Taiwan, el Japó, Singapur) són els que han aconseguit controlar millor la Covid-19. La part dolenta és que també es compleix el contrari i els països amb menys capacitat matemàtica són els que pitjor han aconseguit controlar la Covid.

Perú, Argentina, Brasil o Espanya tenim unes pèssimes puntuacions en matemàtica formal (tant que ni tan sols sortim en moltes de les llistes del TIMSS).

No hi ha cap dubte que entre els pobles que viuen a l'Amazònia es troben les cultures amb menor capacitat matemàtica del món. Un exemple extrem són els indígenes Pirahâ. La seva incapacitat matemàtica és llegendària. La seva llengua ni tan sols té numerals. Tota la seva vida s'apanyen amb només tres conceptes per a quantitat: un, varis i molts. Res més.

Encara que no hi ha dades precises sobre l'impacte de la Covid-19 en els indígenes amazònics (en bona part pel negacionisme de Bolsonaro) els testimonis de diversos metges de la zona fa temps que alerten que la seva situació és catastròfica. En alguns poblats es van infectar la gran majoria dels seus habitants amb unes taxes de mortalitat aterridores.

Nombrosos indicis indiquen que la falta de capacitat per a les matemàtiques ens impedeix fer-nos una idea precisa del risc que correm amb la Covid-19.

La percepció del risc depèn en gran manera de la nostra capacitat per al càlcul de probabilitats. Desafortunadament el càlcul de probabilitats és alguna cosa que ens resulta tremendament difícil entendre.

Posaré un senzill exemple. Quantes persones ha d'haver-hi en una sala perquè sigui més probable trobar a 2 d'elles que compleixin anys el mateix dia?

La majoria de la gent pensa que fa falta un número molt gran. El seu raonament és que com hi ha 365 dies, fan falta 366 persones per a estar segurs que dues d'elles coincideixen.

No obstant això, que només hi hagi 23 persones a la sala ja és més probable que hi hagi dues persones que coincideixin en l'aniversari al fet que no coincideixi cap. Un senzill càlcul de probabilitats demostra que amb 23 persones triades a l'atzar (sense que hi hagi bessons ni cap nascuda el 29 de febrer d'un any de traspàs) hi ha una probabilitat del 50,7% que 2 d'elles compleixin anys el mateix dia i una probabilitat del 49.3% que cap coincideixi en l'aniversari. I si hi ha 57 persones, la probabilitat que dues d'elles coincideixin en l'aniversari és del 99,7% (i la que no coincideixin només del 0.3%).

Si no ets capaç de calcular aquestes probabilitats (i molt més si et sorprèn) pensa que estàs molt poc capacitat per a estimar el risc de contagiar-te de Covid-19 o del risc que corres en vacunar-te. Pel teu propi bé, en això no segueixis les teves intuïcions. Estan equivocades.

Pots fer cas als que saben, o millor encara pots estudiar matemàtiques. Pots aconseguir-ho. Encara que et pugui resultar estrany, no tens cap limitació genètica que t'impedeixi comprendre la teoria de la probabilitat.

Hi ha un cas que l'il·lustra molt bé. Durant el segle XX un indígena Pirahâ va ser segrestat i esclavitzat per un terratinent. A pesar que ni tan sols coneixia l'existència dels números i era incapaç de comptar fins a 3, va aprendre matemàtiques. Va arribar a ser el comptable de l'estada del seu segrestador.