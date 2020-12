La vacuna d'Oxford augmenta en quatre dècimes la seva eficàcia mitjana

Investigadors de la Universitat d'Oxford i AstraZeneca han presentat els primers resultats revisats de la fase 3 dels assajos clínics en humans de la vacuna contra la covid-19 i conclouen que amb dues dosis té una eficàcia mitjana del 70,4%. Així doncs, pugen l'eficàcia en quatre dècimes, ja que els resultats preliminars publicats el 23 de novembre indicaven un 70%.

No s'observen hospitalitzacions ni malalties greus en els grups vacunats a partir de les tres setmanes posteriors a la primera dosi. Els resultats es basen en un assaig fet a 11.636 voluntaris del Regne Unit i Brasil. El nou estudi publicat a 'The Lancet' és la primera publicació doblement revisada en fase 3 d'una vacuna contra el coronavirus.

Els resultats de l'assaig en tercera fase es basen en combinar les dades de tres grups de persones vacunades: dos grups van rebre una vacuna de primera dosi estàndard seguida d'una vacuna de reforç de dosi estàndard i un grup, només amb persones del Regne Unit, que va rebre una vacuna de primera dosi de baixa dosi seguida d'una vacuna de dosi estàndard.

L'anàlisi conjunta demostra que l'eficàcia general de la vacuna almenys 14 dies després de la segona dosi va ser del 70,4%. Els subgrups que van rebre dues dosis estàndards mostren una eficàcia del 62,1%, mentre que el subgrup que va rebre una dosi baixa i una segona dosi estàndard demostra una eficàcia del 90%.

El director del grup de vacunes d'Oxford i Investigador en cap de l'assaig de la vacuna, Andrew Pollard, ha afirmat que la nova vacuna té un bon historial de seguretat i eficàcia contra el coronavirus. "Estem molt agraïts amb els nostres voluntaris de prova per haver treballat amb nosaltres els últims 8 mesos per aconseguir aquesta fita", ha afegit.

A més, els autors de la investigació destaquen una "extensa base de dades de seguretat dels voluntaris" del Regne Units, Brasil i Sudàfrica. Dels 23.848 voluntaris de l'assaig només 3 dels 175 casos adversos greus informats estan possiblement relacionats amb la vacuna.

Dels 11.636 voluntaris del Regne Unit i Brasil, la majoria està en un rang d'edat entre 18 i 55 anys, i els que tenen més de 56 anys suposen el 12%. Tenint en compte que només s'ha fet l'assaig amb 5 casos de més de 55 anys, no es pot avaluar l'eficàcia de la vacuna en els grups de major edat. I els investigadors afegeixen que es determinarà en anàlisis futures.

La professora de vacunació de la Universitat d'Oxford Sarah Gilbert ha afirmat que des de fa anys se sap que els vectors adenovírics compleixen amb els requisits per utilitzar-se contra brots o malalties pandèmiques. "Són segurs, altament immunològics, es poden fabricar en grans quantitats a baix cost i no requereixen conservació en congelació. Esperem que aquesta vacuna s'estigui utilitzant aviat per començar a salvar vides", ha afegit.

Els investigadors també indaguen sobre el potencial de la vacuna per prevenir també malalties asimptomàtiques. Els primers resultats que es troben en una fase molt preliminar indiquin que la vacuna de dosis baixa i després una dosi estàndard pot donar protecció contra una infecció asimptomàtica. Però els investigadors remarquen que encara hi ha un nivell d'incertesa massa alt per poder assegurar que la vacuna protegirà contra la infecció asimptomàtica de la covid-19.

El director executiu Pascal Soriot ha explicat que s'han començat a enviar dades a les autoritats reguladores de tot el món perquè aprovin la vacuna. També assegura que les cadenes de subministrament globals estan funcionant i llestes per començar a administrar ràpidament cents de milions de dosis a escala global sense finalitat de lucre.