Científics dels EUA fan un pas més en el camí d'un fàrmac contra la covid

Un laboratori nord-americà, amb l'ajuda de centenars de voluntaris que han prestat l'energia de les seves computadores, ha aconseguit identificar 70 components químics que seran provats per a futurs fàrmacs contra el coronavirus, uns resultats que aporten noves eines a l'àmplia comunitat científica involucrada en la lluita contra la Covid-19, informa EFE.

Més de 67.000 voluntaris de tot el món, majoritàriament persones comunes i entusiastes de la ciència, han cedit «poder computacional» dels seus ordinadors de taula i telèfons intel·ligents al projecte Open Pandemics, portat a terme pels científics del laboratori Scripps Research, amb seu a San Diego, Califòrnia.

El maig passat, els investigadors van posar en marxa aquesta iniciativa juntament amb World Community Grid, un esforç filantròpic d'IBM que ha concretat la potència de processament massiva necessària per realitzar els experiments virtuals.

Gràcies a l'ajuda dels voluntaris, el laboratori ha aconseguit l'equivalent a 70.000 anys de potència; és a dir, el temps que hauria necessitat un sol processador per completar les 168 milions de tasques que han desenvolupat des del maig.

Durant aquest temps han analitzat uns 80 milions de molècules candidates fins a identificar 70 compostos químics, que ara estan programats per a proves de laboratori.

«Els resultats experimentals proporcionaran un excel·lent punt de partida per al desenvolupament de possibles fàrmacs candidats, cosa que requerirà un gran esforç i inversions financeres», va dir a EFE Estefano Forli, de Scripps Research i director del projecte.

Va afegir que totes les dades i mètodes que es desenvolupin en aquests experiments seran posats a disposició d'altres investigadors del món acadèmic i de la indústria farmacèutica «per desenvolupar derivats millors i més efectius, que, amb sort, conduiran a un fàrmac».

Forli va indicar que fins i tot es vol desenvolupar una infraestructura de 'software' reutilitzable, que permetrà a investigadors de tot el món «iniciar els esforços de resposta ràpida contra futures pandèmies».

«A mesura que la covid-19 continua escombrant el món, la recerca de possibles tractaments es torna encara més urgent», va destacar a EFE Juan Hindo, directiva de World Community Grid, l'altre braç operatiu en aquest projecte.

En aquesta línia, Forli va manifestar que, tot i que el desenvolupament d'una vacuna en tan poc temps «ha sigut un assoliment notable de la comunitat científica», els medicaments constitueixen «una eina terapèutica imprescindible per tractar pacients que encara no han rebut la vacuna, o que tenen malalties greus que els impedeixen vacunar-se».

L'investigador va remarcar que perquè la vacuna sigui eficaç «serà necessari produir diversos milers de milions de dosis per proporcionar una cobertura suficient a la població mundial».

Alhora, l'emmagatzemament i la distribució «plantegen importants desafiaments logístics i podrien limitar la difusió de la vacuna en determinades regions».

La importància dels fàrmacs es relaciona alhora amb el fet que, com opina Forli, «les vacunes ofereixen una protecció àmplia, però no completa, i encara és massa aviat per anticipar si el virus mutarà i com ho farà».

Des del 2004, i amb suport de la seva tecnologia per al núvol de dades, World Community Grid ha recolzat les recerques de tractaments més efectius contra el càncer, el VIH i les malalties tropicals desateses, entre més d'una trentena de projectes en què han participat 650.000 persones i 460 organitzacions.

Hindo va posar en relleu que els investigadors tenen «molts més compostos virtuals per analitzar», i en aquest sentit és important augmentar de forma significativa i «el més ràpid possible» el nombre de voluntaris actuals, perquè Scripps Research pugui aconseguir els seus objectius de recerca.

La directiva va remarcar que amb les descobertes aconseguides a OpenPandemics, «els investigadors planegen crear una infraestructura de 'software' per agilitar el procés de recerca de possibles tractaments per a altres malalties».