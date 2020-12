Guia perquè els àpats de Nadal no ens facin mal

Han passat les dues primeres grans dates de les festes, Nadal i Sant Esteve, i el primer que s'ha vist en moltes llars és que davant la reducció de comensals s'ha incrementat la creativitat en els menús. Per això, i perquè encara queden molts dies i grans celebracions, som a temps de repassar unes quantes idees perquè tots utilitzem els fogons amb prou garanties sanitàries, quelcom essencial perquè una intoxicació alimentària no ens amargui les ja prou complicades festes d'enguany.

Els riscos associats al consum d'aliments a casa per Nadal no són molt diferents que els de la resta de l'any. Tanmateix, sí que és veritat que per aquestes dates hi ha molts productes que no acostumem a consumir la resta de l'any, com el marisc. Si no anem en compte, podem acabar consumint aliments contaminats per microorganismes patògens o les seves toxines. I poden dur-nos a gastroenteritis molestes, amb dolor abdominal, diarrees, nàusees i vòmits, fins i tot febre.

La compra



Així que cal tenir una especial cura amb alguns productes com les carns, les aus, el marisc, els ous, l'arròs cuinat, els productes lactis, els plats amb pasta i les amanides de consum en cru, especialment si estan preparats amb salses, cremes o nates.

Però abans d'entrar a la cuina, el primer pas per evitar intoxicacions rau en el moment de la compra. I és que, encara que sembli una obvietat, hem d'adquirir els aliments en establiments comercials autoritzats. És la millor manera d'assegurar-nos que compleixen tots els requisits d'higiene, temperatura de conservació o manipulació.

Una vegada dins del comerç, amb la nostra màscara posada, per descomptat, no hem d'agafar aquells aliments amb envasos deteriorats o que tinguin un aspecte (color, olor o textura) que no sigui l'habitual. I sempre vigilar la data de caducitat.

Amb el cistell de la compra ple és moment de tornar a casa. Si quelcom ens ha ensenyat la crisi del coronavirus, és que la higiene és essencial. I dins la cuina més.

La cuina



Hem d'augmentar la neteja i desinfecció, amb especial cura en els utensilis i superfícies utilitzades per manipular els aliments.

I durant la preparació dels menjars s'haurà de realitzar rentades de mans amb aigua calenta i sabó de manera més freqüent. Mai en aquests moments amb gel hidroalcohòlic, perquè podríem impregnar del seu gust i destrossar qualsevol plat.

Els tres moments en els quals la higiene de mans és essencial són: abans començar a cuinar, després d'anar al lavabo i després d'haver tocat materials bruts o aliments crus.

També és essencial mantenir la neteja i la higiene en totes les superfícies en les quals posem qualsevol classe d'aliment. Res de posar les bosses del súper en els fogons de la cuina, ni llaunes sense netejar, ni fruita sense rentar (amb una goteta de lleixiu, millor), ni ampolles no desinfectades.

A més, durant la preparació del menjar el millor és que netegem els estris de cuina que hem utilitzat per als aliments crus, abans d'utilitzar-los amb aliments ja preparats. És la millor manera d'evitar el que en termes de salut es denomina "contaminació creuada".

A l'hora d'organitzar la nevera, el millor és guardar els aliments crus protegits i sempre separats dels ja cuinats.

Si cuines amb antelació...



És habitual que algun dels plats dels sopars o menjars de Nadal o cap d'any es preparin amb antelació. Per això la conservació d'aquests aliments ja preparats és essencial si volem evitar la proliferació de bacteris.

Els productes congelats han de cuinar-se directament (cocció, fritada...) i si cal descongelar alguna cosa, és millor treure-ho amb temps i deixar-ho al frigorífic fins que estigui llest per consumir-ho o preparar-ho.

A més, mai sobra recordar una premissa bàsica: no hem de congelar aliments ja descongelats!

Els aliments s'han de cuinar correctament, assegurant-nos que arribin a una temperatura superior a 70 °C. Si prepararem peces grans de carn, peix i aus, hem d'assegurar-nos igualment que estan completament descongelades.

Finalment, abans de la sobretaula, dedicarem una estona a guardar les sobres dins la nevera si volem consumir-les més endavant. No és bo que passin llargues estones de tertúlia sobre la taula.

Salses, peix i marisc



Una vegada que ja tenim assegurada la higiene de la nostra cuina, que sabem com preparar-la i com conservar-la, no està de més recordar que alguns productes requereixen una cura especial.

Encara que sembli una heretgia culinària, si no estem parlant amb experts cuiners sinó amb el comú dels mortals, és millor que les salses, típiques en aquestes dates per a acompanyar als plats, no s'elaborin a casa. Sobretot, aquelles fetes amb ou. En aquest cas l'industrial ens pot evitar disgustos.

Quant als peixos i mariscos, és important saber que abans de preparar-los s'han de rentar amb aigua.

I quant al seu estat de conservació, l'olor ens ha de servir de guia. Si desprenen una aroma forta o desagradable pot ser que no estiguin en el millor estat per ser consumits.

I si consumirem cloïsses, ostres o qualsevol mol·lusc viu, el millor és comprar-lo amb quanta menys antelació sigui possible.

Important! Si cloïsses i ostres no es mouen o no tanquen bé la closca quan les hi toca, no s'han de consumir.

Finalment, per prevenir una infecció per anisakis, cal cuinar el peix a una temperatura igual o superior a 60 °C durant un mínim de 10 minuts.

Si ens el menjarem cru o en vinagre, escabetxat, marinat... el que haurem de fer prèviament és congelar-lo a una temperatura inferior a -20 °C durant, almenys, 24 hores.

Cal recordar que és molt habitual trobar aquest paràsit en l'aladroc, la sardina, el lluç, el llucet, la maire, el rap o el verat.

Les postres



I ha arribat l'hora de les postres. Una de les més tradicionals en aquestes dates és el tortell. Si el que ens agrada és la seva versió farcida de crema o nata, haurem de conservar-los al frigorífic, ben protegits, i tot i això hem de consumir-los en les 24 hores següents a la seva elaboració.