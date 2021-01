Consells per frenar l'ansietat en pacients amb dolor crònic

La crisi de la covid ens ha obligat a tancar-nos a casa, una situació sense precedents que ha fet créixer els quadres d'ansietat i depressió, sobretot en persones que pateixen dolor crònic. Des de Clínica Salvans, a Manresa, us donem consells per frenar l'ansietat.

Moure's, no quedar-se quiet

La falta d'activitat es pot convertir en un enemic pitjor que la covid. A les xarxes hi ha tutorials de relaxació, ioga o exercicis per practicar a casa i alliberar serotonina, frenar l'ansietat i reduir el dolor.

Trobar un espai i tenir rutines

Tenir un espai propi ajuda a relaxar-se, prevenir l'ansietat i millorar la capacitat de control dels símptomes del dolor. Així com també establir unes rutines amb pautes, horaris i responsabilitats.

Relaxar-se

Practicar tècniques de relaxació, ioga o mindfulness ajuda a protegir-se de l'estrés, un factor relacionat amb el dolor crònic.

Dormir de nit, activar-se de dia

Mantenir unes pautes de son idònies és essencial per aconseguir un bon estat d'ànim i controlar o eliminar la fatiga.

Gestionar les emocions

La incertesa pot augmentar la tensió i el nerviosisme, també la por a allò desconegut, i tots aquests factors també s'associen al dolor. Convé informar-se, i en el cas de menors, informar-los sense ser alarmistes.

Jugar, estimular la imaginació

Els reptes i els jocs són una bona estratègia per mitigar o prevenir l'impacte del dolor.

Menjar sa

Una bona alimentació és clau. L'obesitat és un factor d'empitjorament de dolor, a part d'augmentar el risc d'altres malalties.



