Objectiu: hàbits de vida saludable

Quan encetem un nou any un dels propòsits sols ser fer més exercici físic, menjar més sa i en definitiva portar uns hàbits de vida més saludables. Però, per on s'ha de començar? Segons Tània González, nutricionista del centre l'Arrel de Manresa, és important centrar-se en un sol hàbit, o com a molt tres. No intentis sortir a caminar, anar al gimnàs, jugar a pàdel i sortir a córrer en bici. Has de fer el què t'agradi, que no suposi un desafinament o un estrès.

Cal establir una rutina clara, quan es farà l'activitat i què es necessita per fer-la. Pots establir un pla setmanal i posar-la a l'agenda com a una activitat més.

Estableix una rutina i fes que l'activitat sigui per a tu una recompensa. Dona temps al nou hàbit però no dubtis en rectificar si t'adones que s'ajusta a les teves necessitats.

Vés alerta amb les veus que t'intentin boicotejar per tornar a la zona de comoditat d'abans, però has de tenir present que el nou hàbit és útil per cuidar-te i sentir-te millor. Cada cop que t'equivoquis, practica l'autocompassió.

Vine al Passeig Pere III, 91 de Manresa

Consultes de nutrició els dijous. 93 874 61 06