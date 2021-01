Tractament làser per eliminar les estries i lluir una pell més bonica

Les estries són zones d'atròfia cutània que apareixen quan la pell s'estira molt en poc temps degut al trencament de les fibres d'elastina i el col·lagen que li donen estructura i suport. Poden sortir a l'adolescència en etapes de creixement, a causa d'un augment o disminució de pes sobtat, i en l'embaràs.

Les estries poden aparèixer en qualsevol zona del cos on s'hagi estirat la pell, però són més freqüents allà on s'emmagatzema greix, com ara l'abdomen, el pit, la part alta dels braços, els malucs, el glutis i les cuixes. Un cop surten, són visibles en el nostre cos i poden ser de dos tipus. Unes són les estries vermelles, que és quan són recents i estan en fase inflamatòria; el color ens indica que s'acaben de produir, i el teixit pot estar fins i tot violaci. I un altre tipus d'estries són les blanques, de vegades nacrades, que són les antigues; la pell és més fina i atròfica que la del teixit del voltant.

El tractament làser permet reparar la pell afectada en poques sessions. A la Clínica del Dr. Sáez, fem una valoració individualitzada i exposem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb el tractament làser.

Les estries es poden tractar amb el Làser no ablatiu (Resurfx). Els microfeixos de làser fraccional Resurfx estimula la producció de col·lagen nou i fibres d'elastina en les capes més profundes de la pell, millorant-ne l'aspecte. També milloren amb la combinació de Làser no ablatiu (Resurfx) i Factors de Creixement plaquetari (PRP), que acceleren la regeneració. En general, són necessàries diverses sessions depenent del cas, i de si són estries blanques o vermelles. Millorar les estries blanques és més difícil, així com també depèn de la zona és més complicada la seva resolució.

El resultats són satisfactoris, ja que proporcionen una gran millora. Tot i que la teràpia amb làser no pot eliminar per complet les estries, és un tractament efectiu que ajuda a recuperar una aparença de la pell més suau i ferma.

