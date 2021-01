6 trucs per millorar la immunitat davant la covid

La covid-19 s'ha escampat per pràcticament tots els racons del planeta i acumula més de 90 milions d'infectats i més de 2.000.000 de morts arreu del món. Tot i que la vacuna ja ha arribat, encara queden uns quants mesos perquè arribi a tota la població. Però, davant d'aquest coronavirus -i d'altres virus-, podem fer alguna cosa per intentar protegir-nos? El farmacèutic Cristòfol Talaverón, propietari de la Farmàcia Planas de Manresa, assegura que sí i ens dona uns consells per aconseguir millorar la immunitat i ajudar al nostre cos a fer front a la malaltia. Mira el vídeo i segueix llegint.

El descans. Sempre s'ha relacionat amb la millora del nostre sistema immunitari i el cas de la covid-19 no és diferent. Talaverón assegura que si dormim les hores necessàries el nostre organisme podrà fabricar melatonina, les defenses necessàries per intentar aturar el virus.

Menjar bé. Un altre dels factors que s'ha convertit imprescindible i que es recomana és l'alimentació. Tots els aliments que ingerim ens poden ajudar a rendir millor en el nostre dia a dia i també a aturar les malalties, per això, hi ha un grup en concret de micronutrients que són fonamentals per fer front a la covid-19. En el vídeo, Talaverón explica com hauríem d'assegurar ingerir prou vitamina C i D.

Reduir l'estrès. Un altre ítem a tenir en compte. Quan una persona està estressada genera cortisol, una hormona que fa baixar la immunitat.

Controlar el pes. Les persones que estan obeses tenen pitjor resposta a la infecció de la covid, segons han revelat els investigadors. Com més bé estiguem de pes, millor.