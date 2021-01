La covid es convertirà en un refredat que afectarà sobretot als infants

La vacunació ja ha arribat, després de molts mesos esperant l'anhelada vacuna que aconsegueixi que tot torni a la "normalitat", molts experts ja pronostiquen que el SARS-CoV-2 es convertirà en un refredat qualsevol al llarg dels anys. Quan la majoria de la població estigui vacunada, el patogen començarà a atenuar-se, i produirà una infecció asimptomàtica per als adults i només un lleu refredat en els infants, segons un estudi recentment publicat a la revista Science.

Els seus autors es basen en un model matemàtic que reprodueix la propagació del virus. El termini exacte dependrà de la velocitat com es propagui el virus i de la velocitat de vacunació. També influeix el factor temps, quan algú és immune a la covid greu després d'haver-se infectat o haver rebut la vacuna. "L'ideal és que la capacitat de bloquejar la malaltia sigui duradora, però que la capacitat de transmissió sigui més curta", segons Lavine. Hi ha un últim factor: Quantes infeccions o dosis de vacuna seran necessàries per a generar una immunitat forta?

Els científics assumeixen que el SARS-CoV-2 és més semblant als quatre coronavirus del refredat ja coneguts que als dos coronavirus més virulents, el SARS de 2001 i el MERS de 2012. Si això és així, quan la majoria de la població estigui vacunada, el virus no podrà continuar causant malaltia greu, perquè les vacunes ho impediran. D'aquesta manera, els únics que continuaran sent vulnerables al virus seran els nens que vagin naixent, però en aquests només es produirien símptomes lleus semblants a un refredat.

Els autors de la investigació preveuen que trigarem entre un i deu anys i que la velocitat depèn de diversos factors. Si les vacunes donen protecció de curta durada, però redueixen la gravetat de la malaltia, com passa amb altres coronavirus, la Covid serà endèmica d'aquí a poc temps. Fins i tot si els nens que agafen la malaltia la passen de forma lleu i s'immunitzen, creuen que la vacunació generalitzada no serà imprescindible.

Però si les primeres infeccions en nens són greus, com passa amb el virus de la MERS, caldrà vacunar tots els infants. Els autors també exposen algunes dificultats que es poden presentar. Detectar nous casos pot ser molt més difícil si les infeccions i reinfeccions provoquen símptomes lleus. Això dificultaria traçar i controlar els brots.

Segons la revista Science: «les idees clau provenen de com el nostre model incorpora explícitament diferents components de la protecció immunològica respecte a la susceptibilitat, patologia i infectivitat (IE, IEP i IEI) i les seves diferents taxes de disminució». Per altra banda l'aparició de variants més contagioses, com la del Regne Unit, pot millorar les coses, segons Lavine. Una variant que s'estengui més ràpidament, però no sigui més letal, baixarà la mortalitat.

A més reforçaria la immunitat de la gent, perquè una infecció asimptomàtica enfortiria les defenses. I finalment mantindria el nostre sistema immune "actualitzat" davant les variants més recents del virus. Tot això podria esfondrar-se si apareix una variant que causi una malaltia més greu, la qual cosa suposaria un major risc per a tots els no vacunats. Lavine explica que, basant-se en els quatre coronavirus del refredat, no hi ha evidències que això pugui passar. "No és impossible, però no tenim cap prova per a pensar que és probable", detalla.