L'empresa catalana RUTI aconsegueix 1,6 milions d'euros per desenvolupar una vacuna contra la covid

L'empresa RUTI Immune, creada per la biotecnològica catalana Archivel Farma, ha aconseguit 1,6 milions d'euros a través de la plataforma de micromecenatge Capital Cell per desenvolupar una vacuna contra la covid-19. Segons ha informat en un comunicat, la companyia realitzarà estudis en animals i humans per avaluar la capacitat del seu vaccí de generar immunitat innata entrenada i així evitar infeccions per coronavirus. Alhora, l'estudi servirà per demostrar la seguretat de la vacuna i avaluar si el producte pot reforçar l'eficàcia d'altres vacunes que ja s'estan comercialitzant. La ronda ha comptat amb un total de 839 mecenes, entre els quals destaca un inversor espanyol que ha aportat 600.000 euros.

La immunitat innata entrada és una solució alternativa a les vacunes clàssiques, ja que no genera anticossos. Segons detalla RUTI Immune en el seu comunicat, es tracta de "la primera línia de resposta a patògens desconeguts [...], dotant de memòria i entrenant el sistema immunitari per generar una resposta millor i més ràpida". Segons l'empresa, aquesta podria ser "la base de vacunes antivíriques d'ampli espectre i un primer recurs contra noves infeccions o mutacions de virus pandèmics".

Amb el capital aconseguit, RUTI Immune confia a incrementar la capacitat de producció de la seva vacuna –actualment és de dos milions d'unitats anuals- i prepara el desplegament global del vaccí a partir de 2022. Fins ara, l'empresa ja ha administrat la vacuna a personal sanitari de diversos hospitals argentins.