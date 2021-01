El menjar fregit augmenta el risc de patir episodis cardiovasculars greus

Una dieta alta en fregits augmenta significativament el risc de patir episodis cardiovasculars greus, com atacs de cor o ictus, segons constata un estudi publicat aquest dilluns en la revista Heart.

Aquest risc creix de manera exponencial amb cada increment setmanal de 114 grams d'aliments fregits, adverteixen els autors d'aquesta recerca, liderada pel Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Shenzhen (la Xina).

En general, sostenen els experts, els hàbits d'alimentació occidentals no ajuden a mantenir una bona salut cardiovascular, però, fins ara, no era clar com afecta exactament la ingesta de fregits.

Per a aclarir aquest aspecte, els investigadors van seleccionar 19 estudis rellevants publicats fins a 2020.

Així, van recopilar primer dades de 17 estudis, que van incloure 562.445 participants i 36.727 episodis cardiovasculars greus -com a atacs cardíacs o vessament cerebral-, per a avaluar els riscos de malalties cardiovasculars.

Després, van reunir dades d'altres sis treballs, que van incloure 754.873 persones i 85.906 morts registrades durant un període de seguiment mitjà de 9,5 anys, per a avaluar el possible vincle entre el consum de fregits i defuncions provocades per "malalties cardiovasculars" i per "altres causes".

Van constatar que, enfront de la categoria de consum setmanal de menjar fregit més baix, el risc de sofrir un episodi cardiovascular greu en la més alta va augmentar el 28%, mentre que el risc respecte a malaltia coronària i insuficiència cardíaca va pujar el 22 i el 37%, respectivament.

Aquests percentatges de risc van augmentar el 3, 2 i 12%, respectivament, amb cada increment setmanal de tot just 114 grams d'aliments fregits, ressalten els autors.

Precisen que totes aquestes xifres podrien, fins i tot, ser bastant conservadores, perquè diversos dels estudis analitzats per a aquest treball només incloïen un tipus de fritada, ja anés peix fregit o patates fregides, en comptes d'una ingesta general de menjar fregit.

Tampoc està del tot clar, observen, com, exactament, podrien influir els aliments fregits en el desenvolupament de malalties cardiovasculars.

Aquest tipus de menjars, opinen els autors, eleven la ingesta d'energia a causa del seu alt contingut en greixos, al mateix temps que generen "àcids grassos trans", nocius per a la salut, a partir dels olis hidrogenats usats per a la fritada.

Aquest mètode de cuinat també eleva la producció d'altres derivats químics que afecten la resposta inflamatòria del cos humà.

Altres plats, com el pollastre fregit o les patates fregides, tenen un alt contingut en sal i, a més, s'acostumen a servir acompanyats de begudes altament ensucrades, sobretot en restaurants de menjar ràpid, conclouen.