Dr. Jorge Cazal: "Retardar una cirurgia de cataractes pot causar complicacions durant l'operació"

El Dr. Jorge Cazal, expert en còrnia, cataractes i cirurgia refractiva de l'IMO Grup Miranza, amb seu a Manresa i situat a la, fins ara, Clínica Oftalmològica del Bages, explica els principals signes d'alerta, com també uns altres aspectes relacionats amb aquesta afecció ocular tan comuna.

Dr. Jorge Cazal

Primers signes a partir dels 45-50 anys

Les cataractes afecten, aproximadament, el 50% de les persones de més de 65 anys: "És una malaltia lligada al procés d'envelliment del nostre cristal·lí (lent natural situada darrere de la pupil·la), que va perdent transparència i causa mala visió de prop i de lluny", explica el Dr. Cazal. No obstant això, a partir dels 45-50 anys ja se'n poden començar a notar els primers símptomes: "En aquest sentit, un dels signes més freqüents que pot indicar l'inici d'una cataracta és la vista cansada o presbícia, que causa mala visió propera i que també està lligada al procés natural d'envelliment del nostre cristal·lí", afegeix Cazal. Pel que fa als factors de risc de tenir cataractes, a més de l'edat, n'hi had'altres: "Malalties com la diabetis, les teràpies de reemplaçament hormonal, els tractaments amb corticoides, l'exposició a la llum ultraviolada o la miopia també poden fer que el pacient en tingui", prossegueix l'oftalmòleg.



No és aconsellable retardar la cirurgia de cataractes



Generalment, el pacient no nota la pèrdua de visió causada per les cataractes de cop, sinó que aquesta sol ser gradual, al llarg de mesos o anys. No obstant això, l'oftalmòleg adverteix que "no és aconsellable retardar una cirurgia de cataractes, ja que el cristal·lí es trobarà cada vegada més endurit i opac, i això pot dificultar l'extracció i provocar complicacions durant la intervenció". Per això, "les principals societats oftalmològiques estan començant a aconsellar als especialistes d'intervenir les cataractes a partir dels 50 anys", afegeix l'oftalmòleg.



Una única cirurgia corregeix les cataractes i la vista cansada



A més, intervenir precoçment les cataractes també ofereix beneficis visuals als pacients, ja que "la majoria experimenta una millora important quan s'opera, perquè tot i que la pèrdua de visió es produeix de manera progressiva, pot limitar molt les seves activitats quotidianes i aficions", explica Cazal. Així mateix, si la situació del pacient ho permet, "durant la cirurgia de cataractes, corregim també la presbícia i això ofereix millors resultats visuals als nostres pacients", prossegueix l'oftalmòleg.

Exploració oftalmològica Dr. Jorge Cazal

Taxa d'èxit del 98%, en mans expertes

La cirurgia de cataractes consisteix a extreure el cristal·lí i substituir-lo per una lent intraocular: "En aquests moments, n'existeixen de diferents tipus i permeten oferir solucions personalitzades segons les necessitats del pacient", explica el Dr. Cazal. En paral·lel, "cal estar especialment atents a detalls, per exemple, la història clínica del pacient, ja que la presa d'algunes medicacions (especialment corticoides o els fàrmacs pels tractaments psiquiàtrics o de la pròstata) poden alterar la dilatació de la pupil·la, que causen dificultats durant la cirurgia", afegeix l'especialista.

Cirurgia cataractes

Per això, tot i que tant la intervenció com el procés de recuperació són ràpids i amb una alta taxa d'èxit (98%), "cal tenir en compte que l'ha de dur a terme un oftalmòleg amb àmplia experiència en cataractes, coneixedor dels tipus de complicacions que poden sorgir i de la millor manera d'abordar-les. Per aquest motiu, sempre recomanem que l'operació sigui duta a terme al més aviat possible, una vegada diagnosticades les cataractes i per mans expertes", conclou el Dr. Cazal.