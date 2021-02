Espanya aprova la primera immunoteràpia pública del món contra la leucèmia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha aconseguit l'autorització d'ús per part de l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) per al CAR-T ARI-0001, una immunoteràpia capdavantera per a persones amb leucèmia limfoblàstica aguda i resistents als altres tractaments.

La indicació és de moment per a majors de 25 anys. El Clínic ha pogut desenvolupar aquest CAR-T gràcies al projecte impulsat per l'Ari, una noia que va esperonar l'hospital en la investigació de les teràpies cel·lulars abans de morir el 2016.

En l'assaig, amb 58 pacients que tenien una esperança de vida de poques setmanes, el 69% continuaven vius al cap d'un any i el 47%, sense la malaltia. Aquest CAR-T és el primer desenvolupat íntegrament a Europa aprovat per una agència reguladora.