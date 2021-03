Twitter etiqueta ja els tuits amb «informació enganyosa» sobre les vacunes contra el coronavirus

Twitter ha anunciat que començarà a etiquetar els tuits que puguin contenir «informació enganyosa» sobre les vacunes contra el coronavirus, després de la seva decisió de desembre del 2020 d'adoptar mesures contra aquests continguts, incloent-hi la seva eliminació de la plataforma.

Així, ha indicat que des d'aquest 1 de març «començarà a aplicar etiquetes als tuits que puguin contenir informació enganyosa sobre les vacunes contra el coronavirus, a més dels esforços continuats per eliminar la informació enganyosa més nociva del servei».

Twitter ha destacat que «des de la introducció de la guia sobre la covid-19, s'han eliminat més de 8.400 tuits i s'han presentat peticions contra 11,5 milions de comptes arreu del món», mentre ha revelat que posarà en marxa un sistema d'avisos per advertir els usuaris abans de l'eliminació del seu compte.

«Creiem que el sistema de 'strikes' ajudarà a educar el públic sobre les nostres polítiques i reduirà encara més la propagació d'informació potencialment nociva i enganyosa a Twitter, particularment per les violacions repetides de gravetat moderada i alta», ha explicat a través d'un comunicat publicat en el seu blog.

D'aquesta manera, la xarxa social ha detallat que «les etiquetes s'aplicaran per part de membres de l'equip quan decideixin que el contingut viola les polítiques», abans d'afegir que «es començarà amb el contingut en anglès», si bé posteriorment serà expandit a «altres llenguatges i contextos culturals».

Twitter ha revelat a més que un 'strike' no tindrà conseqüències pel que fa al compte, si bé un segon implicarà un bloqueig de dotze hores, cosa que també passarà amb un tercer. En cas que hi hagi un quart avís, el compte serà bloquejat set dies, mentre que suspesa de manera permanent si hi ha cinc o més 'strikes'.