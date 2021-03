Una nova vacuna podria contenir el VIH sense el tractament antiretroviral

Els resultats de l'assaig clínic de la vacuna terapèutica HTI contra el VIH d'AELIX Therapeutics han demostrat que aquesta vacuna aconsegueix una resposta immunitària que millora el control del virus quan es retira el tractament antiretroviral.

Segons ha informat IrsiCaixa en un comunicat, aquestes dades posicionen HTI com una de les vacunes terapèutiques en investigació més prometedores, ja que en combinació amb altres fàrmacs, podria ajudar a contenir el virus sense necessitat de rebre un tractament antiretroviral crònic com l'actual.

L'assaig clínic ha sigut promogut per AELIX Therapeutics, finançada majoritàriament per Caixa Capital Risc, i s'ha portat a terme a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) per la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa, i compta amb la participació de BCN Checkpoint per a la inclusió dels participants en l'estudi i el seu seguiment mèdic.

Actualment, les persones que viuen amb el VIH han de prendre diàriament el tractament antiretroviral, ja que el seu sistema immunitari no és capaç de controlar el virus espontàniament.

Ara, els resultats de l'assaig clínic de la vacuna terapèutica HTI contra el VIH d'AELIX Therapeutics demostren que aquesta vacuna pot educar el sistema immunitari per millorar la resposta contra el virus.

Per estudiar-ne l'eficàcia, una vegada administrada, els participants interrompen temporalment el tractament antiretroviral i es mesuren els nivells de virus a la sang de forma setmanal durant sis mesos.

L'estudi ha demostrat que la vacuna és segura i que la resposta immunitària que han desenvolupat els participants es relaciona directament amb el temps que han aconseguit mantenir-se sense tractament antiretroviral.



Un 40% ha estat sis mesos sense tractament

En concret, dels participants de l'assaig que no tenien cap factor genètic que els predisposés a controlar espontàniament el VIH, un 40% dels que han rebut la vacuna han aconseguit estar sis mesos sense tractament, a diferència del grup que ha rebut placebo, en el qual tots excepte un dels participants van haver de reiniciar el tractament abans de les 12 setmanes.

Aquesta vacuna, dissenyada a l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa i en el marc del consorci HIVACAT, tots dos impulsats per la Fundació La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, obre les portes a noves estratègies de curació en combinació amb altres vacunes, immunoteràpies o fàrmacs.

Els resultats de l'assaig clínic de fase I/IIa s'han presentat aquest dimecres a la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2021 (CROI), unes de les conferències més importants del món en el camp del VIH/sida.

«Estudiem quines parts del virus atacava el sistema immunitari d'aquestes persones per poder simular la seva resposta contra el virus de manera artificial. A partir d'aquí identifiquem parts vulnerables del virus i dissenyem la vacuna HTI, que expressa aquestes regions del virus», ha explicat Beatriz Mothe, investigadora associada d'IrsiCaixa i coinventora de la vacuna HTI juntament amb Christian Brander i Anuska Llano.



Bons resultats

«Els resultats obtinguts al laboratori i en models animals eren bons i per això vam decidir impulsar el desenvolupament de les vacunes i testar-les en assajos clínics», remarca Brander, investigador principal d'IrsiCaixa i director científic d'AELIX Therapeutics, l'empresa biotecnològica de Barcelona que lidera el desenvolupament clínic de la vacuna HTI.

Mothe, juntament amb José Moltó, tots dos metges del servei d'infeccioses de l'Hospital Germans Trias i de FLS, han liderat l'estudi.

«El seguiment dels pacients ha durat gairebé tres anys i s'ha finalitzat durant l'emergència sanitària generada per la Covid-19, un fet que ha representat un gran repte tant per als participants com per als investigadors i el promotor AELIX Therapeutics», ha detallat Moltó.



Detecció precoç del VIH



L'assaig clínic, anomenat AELIX-002, ha inclòs únicament persones a qui se'ls havia detectat la infecció pel VIH de forma precoç i que havien començat a rebre el tractament molt ràpidament, gràcies al circuit facilitat conjuntament per BCN Checkpoint i FLS.

Aquest criteri d'inclusió ha sigut clau, ja que aquestes persones compten amb un sistema immunitari que no ha sigut massa debilitat pel virus i un reservori viral més petit que el de les persones que en reben un diagnòstic tardà.