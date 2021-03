El truc dels nutricionistes que has de saber per menjar pa sense guanyar pes

El pa s'ha convertit en un pilar de la dieta mediterrània, un bàsic que no pot faltar en les cuines de tota Espanya. Però, al mateix temps, ja està més que estès el risc que produeix el seu consum excessiu: el pa blanc, el més consumit al país, engreixa, i bastant. Per això, resulta més que interessant el senzill truc que alguns experts en nutrició recomanen per a fer del pa un aliment una mica més saludable i reduir el seu impacte en l'augment de sucre en sang. Així ho ha anunciat recentment el compte d'Instagram de Joan Dídac, que comparteix recomanacions nutricionals sota el nom de @proviotico: l'expert explica, breument, com amb afegir un ingredient es pot evitar que el pa engreixi tant i fer-lo més compatible amb una dieta saludable.



No cal martiritzar-se. Evidentment, si un està seguint una dieta molt estricta per a aprimar-se o perdre pes, cal evitar o reduir al màxim el consum de pa. Però hi ha alternatives per a fer més saludable el seu consum si ens resulta impossible eliminar-lo de la dieta. A qui no li ve de gust ficar mà a la baguette o la xapata quan arriba a casa encara calenteta? Doncs bé, el problema del pa blanc resideix en què es tracta d'un processat, i últimament els nutricionistes estan posant l'accent a augmentar el consum de productes naturals en detriment de processats i ultra processats. El que s'ha popularitzat com a "real food".





Perdre pes i menjar pa? No del tot incompatibles

. Cal afegir que, simplificant l'assumpte, menjar pa blanc és com menjar sucre. La raó? Aquest tipus de pa, el més consumit a Espanya, està compost bàsicament per midó i, fet i fet, el nostre cos el transforma ràpidament en sucre. De fet, si un manté durant un temps el pa a la boca, aquest acaba tenint gust dolç.Però és força complicat menjar sense pa, un element tan plenament integrat en la nostra dieta i en la rutina de les llars. Per això cal buscar alternatives per a fer-ho de la forma més saludable i que ens sigui la menor molèstia possible a l'hora d'aprimar-te o perdre pes. Per aquest motiu resulta especialment interessant el truc difós per "Proviotico", i que explica en el seu compte d'Instagram al costat d'un gràfic que sustenta la seva recomanació: si menges pa blanc, unta-hi una bona dosi de mantega d'ametlles.El motiu? "Afegir mantega d'ametlles", explica l'expert al costat del gràfic que demostra la diferència en l'aportació de glucosa del consum de pa blanc sol i el consum al costat del truc saludable per a aprimar-se.En qualsevol cas, Joan Dídac incideix en què, si et vols aprimar de forma més efectiva, encara millor és evitar el consum de pa. Llança així alguns suggeriments per a acompanyar la mantega d'ametlles, recordant que el pa "no és ni bo ni dolent, és innecessari". Agrega: "Nutricionalment no val la pena. I si en lloc d'untar mantega d'ametlles en el pa ens la mengem al costat d'una poma? O civada amb mantega d'ametlles i fruita?, sona millor". Un consell, aquest últim, en la línia de la "real food". "Esforça't a menjar més aliments sencers i mínimament processaments 'Processats bons'", recorden en el compte @proviotico.