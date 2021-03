L'exercici que has de fer per perdre pes i calories sense passar gana

Ho adverteixen els nutricionistes: amb fer esport no n'hi ha prou per aprimar-se. Si a una indústria alimentària cada vegada més poderosa li sumem l'augment del sedentarisme i les malalties que aquest porta associades (com l'obesitat), s'obté un resultat preocupant. Les tendències de consum han canviat i, ara hi ha molta gent que, tal com denuncien els experts, no pot perdre pes per molt esport que faci. Per això, és necessari deixar de banda el menjar porqueria i començar a nodrir-se amb aliments "reals".

Un cop que canviïs l'alimentació llavors sí que has de començar a fer exercici. I el primer pas és començar a construir la casa ben a poc a poc i pels fonaments. És a dir: no t'enfrontis el primer dia a una mitja marató. N'hi ha prou amb fer l'exercici de moda del qual tothom parla i que cada vegada més gent practica. I és prou senzill i a l'abast de tothom: caminar. N'hi ha prou amb fer uns 15.000 passes cada dia.

Cada vegada hi ha més gent que se suma a l'hàbit de fer una caminada al dia. I és que és una manera de fer exercici sense que ho notis en excés. O si no pots dedicar-hi molt temps, a la xarxa circulen diversos reptes virals que intenten millorar la vida d'aquells que decideixen buscar escuses per fer moure les cames. En què consisteixen? Necessites un mòbil intel·ligent o una polsera d'activitat i comptar els passos que fas. L'objectiu és que superis les 15.000 passes cada dia. Si ho aconsegueixes, posa una marca al calendari i ves introduint en el teu dia a dia petites accions que et puguin ajudar a moure't més i a cremar més calories.

Tingues en compte que moure't farà que el teu cos s'activi i que cremis més calories. Si fas més de 15.000 passos al dia (o arribes fins i tot a 20.000) pots perdre 4.000 calories. Ho pots fer acompanyat i és que cada vegada hi ha més grups de persones que queden periòdica per caminar junts.

Però aquesta no és a l'única acció que pots fer. Més aviat al contrari. Això de moure't i caminar ha de ser un complement. De fet, els estudiosos asseguren que si a aquets hàbit li sumes, per exemple, una renúncia a l'alcohol o als aliments ultraprocessats, començaràs a notar molt abans canvis al teu cos. I és que aquesta és l'última de les claus que destaquen els nutricionistes: perdre pes és una cosa de temps. Has de tenir paciència perquè els resultats no s'aconsegueixen en un moment ni en un minut. I tot esforç té la seva recompensa.