Salut publica una web sobre mètodes anticonceptius amb informació com l'eficàcia o els efectes adversos

El Departament de Salut ha publicat una eina web que recull informació sobre els diferents mètodes anticonceptius. L'objectiu és donar a conèixer tots els mètodes disponibles i oferir informació "completa, objectiva i basada en la millor evidència científica" per ajudar a triar el que s'adapta millor a l'estat de salut, necessitats i preferències personals. La guia vol ser una eina d'ajuda a la presa de decisions i per això la persona interessada pot respondre un seguit de preguntes que la conduiran a un o diversos mètodes anticonceptius adaptats a la seva situació. L'eina web 'Decisions Compartides en Anticoncepció' conté informació com ara l'eficàcia, els efectes adversos o les contraindicacions de cada mètode.

A més, també té un apartat de preguntes i respostes breus dels especialistes sobre els diferents mètodes i una taula comparativa de les diferents opcions.

L'eina s'ha elaborat partint dels criteris establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i ha estat elaborada per professionals de la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital Joan XXIII especialistes en salut sexual i reproductiva.

L'elaboració de l'eina va comptar amb l'aportació dels resultats i conclusions obtinguts en un estudi qualitatiu per conèixer les opinions que té la població sobre l'anticoncepció.