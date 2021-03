Què és l'endometriosi? Tot sobre la malaltia que pateixen en silenci una de cada deu dones

Menstruacions doloroses, inflor pelviana, dolor durant les relacions sexuals, dolor lumbar... Són alguns dels símptomes que comporta l'endometriosi, una malaltia que pateixen una de cada deu dones. El mes de març és el mes de visibilitzar les malalties que afecten les dones. Donar veu a aquesta patologia és facilitar el seu diagnòstic i poder afavorir a la nostra qualitat de vida.

Què és l'endometriosi?



Chenoa, Emma Roberts o Lena Dunham són algunes de les famoses que han compartit la seva experiència amb aquesta malaltia, que afecta les dones durant la seva vida reproductiva. L'endometriosi té lloc quan l'endometri (la capa de mucosa que recobreix l'úter per dins) s'escampa fora de l'úter en zones com els ovaris, les trompes de Fal·lopi, vagina o la bufeta, i fins i tot en zones més estranyes com els intestins o el melic.

Parlem d'adenomiosis quan l'endometriosi s'infiltra en les parets de l'úter, provocant que aquest creixi i adquireixi una aparença més vermella i tova.

Símptomes de l'endometriosi



Tal com explica l'Institut Dexeus, encara que aquesta malaltia no té per què provocar símptomes per si mateix, existeixen una sèrie d'efectes vinculables a aquesta patologia:



Forts dolors menstruals, dins i fora del cicle menstrual.

Menstruacions més abundants.

Dolor en mantenir sexe.

Sofriment en defecar.

Nàusees o vòmits.

Marejos, feblesa i fatiga.

Diagnòstic

És imprescindible una exploració completa per a elaborar un diagnòstic fiable sobre la situació de cada dona que sofreixi dolors menstruals. Com assenyala Dexeus, en alguns casos és necessari un tractament mèdic i/o quirúrgic, mentre que en altres ocasions la solució és farmacològica.