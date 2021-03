Com superar els dubtes i pors davant la lactància materna

Tindré la capacitat de donar el pit al meu bebè? Serà dolorós? Com puc saber si quedarà tip quan li dono el pit? Tindré prou llet per donar-li de mamar? Què són els brots de creixement durant la lactància? Aquestes són algunes de les preguntes sobre lactància materna més recurrents que es fan moltes mares durant el procés de l'embaràs o bé quan acaben de parir. La millor manera de trobar resposta a aquestes preguntes és amb l'ajuda d'una llevadora/ IBCLC (Consultora internacional de lactància).

Aquest és un dels motius que ha incentivat a la Unitat de la Dona i la Infància de la Clínica Sant Josep de Manresa a oferir un nou servei centrat en l'acompanyament de la lactància materna. Aquest acompanyament és a vegades molt necessari perquè a moltes mares se'ls generen dubtes i dificultats causats pel desconeixement, la falta de suport o de models a seguir, entre d'altres.

Nou servei centrat en l'acompanyament de la lactància materna | Clínica Sant Josep de Manresa

El procés d'acompanyament que fa l'equip de llevadores s'inicia ja durant l'embaràs fins que la mare està convençuda que vol donar de mamar al seu bebè i comença a fer-ho. Ho fan des de l'embaràs perquè consideren que és millor que les dones es preparin per a les seves lactàncies i siguin elles mateixes qui prenguin la decisió final de fer-ho o no, però des de la informació i el coneixement. D'aquesta manera, també es poden crear unes expectatives reals de la lactància i del comportament que pugui tenir el nadó. L'objectiu d'aquest suport i acompanyament que fan les llevadores és que les mares se sentin segures, amb el suport necessari i amb la capacitat de donar el pit. També que se'ls intenta ajudar a trobar la solució personalitzada a problemes o pors que se'ls plantegi, perquè l'equip considera que cada lactància és única.



Les claus per establir una bona lactància materna

Molts estudis científics corroboren que la lactància materna aporta molts beneficis, tant per a la mare com per al nadó. D'entre els més destacats hi ha el vincle tan especial que es crea amb la mare, també com la llet de la mare s'adapta al seu bebè en particular, el plaer de veure com creix o com el nadó es relaxa amb el pit de la seva mare.

Una de les claus perquè una mare visqui una bona lactància és que durant l'embaràs ja es comenci a informar amb l'ajuda d'una professional per resoldre dubtes i conèixer de primera mà els aspectes més importants a l'entorn de la lactància materna, com per exemple, la importància i beneficis que suposa el contacte pell a pell amb el nadó.

És important resoldre dubtes i conèixer de primera mà els aspectes més importants a l'entorn de la lactància materna | Clínica Sant Josep

Un altre dels aspectes importants és que les mares coneguin que la lactància ha de ser a demanda, sense restriccions, encara que al principi tinguin la sensació que el nadó està tot el dia agafat al pit. També han de conèixer que hi ha uns períodes –que alguns professionals n'anomenen brots de creixement o crisi de lactància– en què augmenta molt la demanda per part del nadó, i la mare té el dubte de si fabrica prou llet. Si es coneix aquest període prèviament, quan succeeix la mare pot afrontar-ho d'una manera més tranquil·la i tenint en compte que haurà de tenir més paciència de l'habitual.

La lactància materna és un període que pot semblar complex, però molt gratificant. En definitiva, és un procés fisiològic molt natural si es fa amb l'ajuda d'un bon acompanyament professional.



On es troba la Unitat de la Dona i la Infància de la Clínica Sant Josep de Manresa?



La Clínica Sant Josep està ubicada al carrer Caputxins, al barri de les Escodines de Manresa. Se situa a uns 300 metres de l'Hospital de Sant Joan de Déu i a 5 minuts, a peu, del centre de Manresa.

Consulta aquí com arribar-hi i la informació de canvis i afectacions per a usuaris.